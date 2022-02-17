數百隻「黃頭黑鸝」集體猝死墜地 ！驚悚影片曝...專家揭真相

Hundreds of birds mysteriously plummet to their deaths in Chihuahua, Mexico. pic.twitter.com/j0JyP6ZcnM — Ian Miles Cheong (@stillgray) February 12, 2022

圖文／CTWANT

動物若集體暴斃，是極為不尋常的現象，甚至會引起民眾恐慌，近日在墨西哥就出現這樣的離奇場景，上百隻黃頭黑鸝因為不明原因集體下墜，部份猝死掉落地面，驚悚過程還被監視器拍了下來。

從監視器的畫面可見，天空突然掉下大團漆黑的團狀物，接著快速散去，不過這時地上竟出現大型黑點，仔細一瞧，居然是已失去性命的鳥類，這起奇特的事件就發生在墨西哥奇瓦瓦州，當地民眾對於大批鳥類突然猝死的情況也相當好奇引發熱議。

▲地上留下大量死亡鳥屍。（圖／翻攝自La Policía Seccional de Álvaro；Facebook／Alerta Planeta Tierra）

根據《每日郵報》報導，這群集體死亡的鳥類是北美地區常見的黃頭黑鸝，每年都會從加拿大飛往墨西哥避寒，其實類似的狀況過去也曾發生過，許多民眾會認為是末日來臨的前兆，甚至認為是「種族末世啟示」（aflockalypse）。

除此之外，還有民眾認為動物集體死亡的原因，可能是政府在進行秘密實驗所，但是經專家研究後發現，動物大規模死亡原因，多數都與環境變化、氣候變遷、疾病或鳥類遷徙失誤等有關。

根據《紐約郵報》引述專家看法，一般來說，像是候鳥類，很可能因為暴風天氣影響，加上夜間光線在多雲時容易對鳥類造成影響，才會誤撞「閃閃發光」的大樓玻璃而死。回到上述這起在墨西哥的事件，有目擊者就表示，他們事先聽到巨大聲響，之後就大批鳥類界掉落在車上，不排除這些鳥類就是撞到反光建物才會集體猝死。

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