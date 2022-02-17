保護國家關鍵技術　賴瑞隆盼新會期拼《國安法》修法三讀

▲民進黨立委賴瑞隆。（資料照／記者宋良義攝）

記者呂晏慈／台北報導

為了防止紅色供應鏈的滲透，保護國家核心關鍵技術，行政院會今（17）日通過《國家安全法》、《兩岸人民關係條例》部分條文修正草案，提高侵害國家核心關鍵技術業祕密的罰則，最高可處12年有期徒刑，得併科新台幣1億元以下罰金。長期關注相關議題的民進黨立委賴瑞隆表示，單靠《營業秘密法》無法確保產業與國家安全，期盼該草案能在立法院新會期三讀通過。

行政院會今天通過《國安法》、《兩岸條例》部分條文修正草案，增訂國家核心關鍵技術經濟間諜罪，最高處12年徒刑、併科新台幣1億元罰金；也增訂國家核心關鍵技術營業秘密的域外使用罪，最高處10年有期徒刑、併科5000萬元罰金；並規定若是涉及國家核心關鍵技術的人員，如要前往中國，須經過審查許可。

賴瑞隆表示，他在研擬修法過程就發現，單靠修正《營業秘密法》無法周全保護產業與國家安全，因此，去年5月提出《國安法》修正草案，目前已交付委員會審查，而院版草案同樣將我國經濟安全、提升我國對關鍵技術的保護意識入法，期待該法本會期能三讀修正通過，保護我國產業關鍵技術、提升產業競爭優勢，確保國家安全及公共利益。

賴瑞隆指出，經濟安全是國安一環，近年中國積極擴展高科技產業，將台灣視為超越美歐的捷徑，包括中資違法投資我國企業、竊取我國產業關鍵技術、挖角我國產業研發人才等案例頻傳，為取得關鍵技術，無所不用其極竊取營業秘密，嚴重影響我國產業競爭力與國家安全。