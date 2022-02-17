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全國首座排灣族文化意涵　新來義共融公園特色遊戲場動土

▲新來義共融公園特色遊戲場17日動土 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲新來義共融公園特色遊戲場17日動土 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

全國首座以排灣族文化意象設計的特色遊戲場，新來義共融公園今(17)日舉行開工動土儀式，此工程預計於8月底完工。有別於一般的動土儀式，開場由耆老劉清勇報信、靈媒鍾碧雲祈福，動土儀式中土方內的紅色木柱，改以排灣族木雕替代。特別邀請來義鄉知名工藝師塗南峰雕刻，太陽底下的人形圖象寓意「敬天敬祖」，百步蛇守護著陶壺則象徵年年豐收。

▲新來義共融公園特色遊戲場17日動土 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲新來義共融公園特色遊戲場17日動土 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

儀式由縣長潘孟安率領原住民處處長顏成仁、議員潘正義、鄉長莊景星以及原住民鄉的族人，以排灣族祈福儀式祈求工程順利完滿，並持鏟進行動土。

潘縣長說，屏東縣有9個原住民鄉，原住民人口數有6萬餘人，排灣族人口占8成，9個原住民鄉從最北的霧台到最南的滿州鄉，遊戲場的選址經多方評估，最終決定以原住民人口數最多、位置居中，且為縣府管轄公有地，新來義永久屋基地內2塊特定目的事業用地別的空地興建，2塊基地面積約5329平方公尺。

原民處表示，工程案含規劃設計共3000萬，以縣款支應，遊具場以兩大主題為特色，分別是排灣族文化元素百步蛇，以及人神盟約祭刺福球；百步蛇遊具高塔巧妙的將蛇的舌頭，設計為2道溜滑梯，蛇身則用無障礙斜坡道上刻畫菱形紋呈現，並在百步蛇身側設計躲藏空間，刺福球攀爬網架則以人神盟約祭祭桿為設計概念，將數個祭桿架設鋪成攀爬網。

原民處處長顏成仁進一步說明，新來義共融公園特色遊戲場位於新來義石板屋及來義鄉立幼兒園對面，透過與族人討論，並以親子工作坊匯集意見來設計。第一區為特色遊戲場，包括百步蛇遊戲高塔、刺福球攀爬架、勇士平衡小徑、跳樁平衡木、盪鞦韆區等。第二區則打造為山林之丘森活區，設有太陽廣場體健設施區、部落亭、平原區等全齡休憩空間。

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