iPhone 13買再賺逾7千回饋　AirPods Pro最殺2千有找

▲東森購物網「APPLE旗艦館」2/17～2/19一連三天有東森幣折抵快閃，再搭配全站活動，可以省更多。（圖／兕翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

最近除了三星粉換機預購有優惠，其他3C也有特惠下殺，像是網購平台搭配限時活動，買iPhone 13可賺逾7,000元回饋；整點限時搶AirPods Pro特價2,000元有找、Apple Watch S7不到6,000元，用最少的預算換新機。

東森購物網「APPLE旗艦館」今起一連三天有限定快閃，針對iphone、iPad Air 4、Apple Watch S7、AirPods 3等指定商品，使用東森幣限時3～8%不等回饋折抵，最高折抵3,000，搭配刷卡、全站等活動再省更多，以熱銷推薦iPhone 13 512G為例，現在下殺97折先省1,412，再折3,000東森幣、指定銀行最高有2,400刷卡金，以及全站活動滿額送300、累積下單滿額再送520，換算可賺7,632元回饋。

想入手macbook pro 14吋筆電的話，原價74,900元，東森購物網下殺95折現賺3,745元，搭配東森幣最高折抵3,000、指定銀行最高回饋5,000與全站滿額送活動，回饋破萬，合計省12,565元，果粉省錢這樣買最划算。

▲蝦皮購物2/18大牌夯品限時下殺，多歀3C祭出最低價。（圖／翻攝自蝦皮購物）

蝦皮購物也有大牌夯品限時下殺1折起，AirPods Pro特價1,999元、Apple Watch S7下殺6,000元有找、富士INSTAX MINI11拍立得只要199元，以及其他精選品牌，都將於2/18當天凌晨0點起準時開搶，想加入搶購戰局的人，可鎖定00、12、14、18、20、22這6個時段。

當天也將祭出商城85折及9折券，85折限定凌晨0～2點、消費滿2,000元使用，最高現折2,000元；9折券4張，2/18全日消費滿2,000元即可使用，最高現折5,000元，先用先贏，微軟Surface Go 3全配組合商城優惠價再搭配9折券，優惠價20,014元，現省6,306元。