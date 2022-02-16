iPhone遺失！她靠1功能「讓手機定位狂叫」...20分鐘找回

▲iPhone擁有不少果粉。（圖／記者洪聖壹攝）

實習記者林郁婷／綜合報導

常有果粉挖出iPhone手機不為人知的隱藏功能。一名女網友即分享表示，她去買宵夜時發現手機不見了，幸好想到了iPhone的「find my」 功能，在短短20分鐘就成功找回失蹤手機，讓她忍不住讚嘆「再次見識到iPhone的厲害！」

一名女網在Dcard以「再次見識到 iPhone 的厲害」為題發文，表示在買完宵夜回去的路上，發現手機不見了，「不見當下超淡定，想說沒在身上就在房間裡」，回房後找了5分鐘沒找到，才驚覺是真的不見了，開始找各種方法求助，她先打到飯店櫃台詢問，都沒有發現，「後來想到 Apple 的 「find my」 功能，只要在任何平台登入自己的iCloud 帳號，就可以尋找到定位哦！」

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▲iPhone的尋找功能。（圖／翻攝自手機）

原PO表示，因該功能可以讓手機一直發出聲音，便借用男友的iPad，登入自己的iCloud後讓手機逼逼叫，「然後拿著巨大iPad在走廊上繼續尋找，男友一邊打我的手機，後來真的被接起來」。原來是掉在路上被人撿起來，送到隔壁大樓的警衛室，「大約耗費20分鐘結束我的手機遺失驚魂記，螢幕保護貼裂了，是不幸中的大幸。」

▲原PO借男友的iPad尋找手機定位。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，網友也都分享自己的經驗，「上次掉在公車上，也是用find my讓鎖屏上顯示聯絡電話，不到一天就聯絡上拿回手機了，有夠好用」、「真的幸運…我的iphone11騎車掉路上被人撿走，死活打電話 一直用iCloud尋找定位一個多月，然後就定位消失了….」。不過也有苦主分享慘痛經驗，「真的幸運…我的iPhone11騎車掉路上被人撿走，拼命打電話，一直用iCloud尋找定位一個多月，最後還是沒有找到」。

其實根據蘋果官網表示，使用者若遺失了Apple裝置，只要點開任一Apple裝置內建的「尋找」app，並登入iCloud帳號，就能在地圖上找出遺失裝置的位置，並播放聲音來確定該裝置在哪裡，或是讓遺失的裝置立刻進入「遺失模式」，並顯示附有聯絡電話的訊息，但必須搭載iOS 14、iPadOS或macOS Catalina或以上版本的裝置配合使用，且裝置已使用Apple ID登入iCloud。另外也可以遠端刪除裝置，以防裝置落入壞人手裡。