女網購「性感服飾」瘋狂棄標59次　店家怒告！無辜母也遭拖下水

▲北市29歲陳姓女子利用網路向同家店購買服飾，竟無故棄標59次。（示意圖／shutterstock）。

記者黃宥寧／台北報導

網路購物帶來許多便利，但住北市29歲陳姓女子，卻在主打「歐美、性感」女裝服飾網站下單訂購衣服，因多次未取貨遭列黑名單，竟拿阮姓母親申辦的手機門號辦會員，購買商品後又屢次棄標，前後棄單共59次，該商家火大對她及其母提告，士林地檢署偵結，依毀損罪將陳姓女子提起公訴，阮母則不起訴。

起訴指出，陳女從2018年10月起，向佳思達國際有限公司所經營販售女裝服飾的網站，購買衣服，以2支行動電話及阮姓母親行動門號，申辦該網站會員，分別訂購了1000元至5000多元不等的服飾，由於她屢次棄單，該公司曾向陳女反應，但陳女仍持續訂購、棄單，直到2020年9月30日。

佳思達公司認為陳女的行為，已經構成他們運費損失，因此對陳女及其母親提告。

偵查時，陳女坦承不諱，阮姓母親也解釋，她確實有以她名字申辦預付卡給女兒做使用，但不知道女兒拿門號去做什麼事。

檢察官根據佳斯達高姓員工證述、棄單未取貨明細表等，認定陳女犯《刑法》第355條的間接毀損罪，意圖損害他人、以詐術使本人或第三人為財產上處分，導致生財產上之損害者，為接續犯，依法起訴，最高可處3年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金。