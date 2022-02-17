撕開「碗裝泡麵」驚見暗黑內幕…他怒斥騙錢　網尷尬：第一次吃？

▲撕開碗裝泡麵的紙碗發現內幕。（圖／記者蕭筠攝）



記者黃可昀／綜合報導

泡麵是月底省錢的好朋友，不過有男子控訴，現在連泡麵都會偷工減料了，影片曝光反被網友打臉。男子在抖音PO出影片，他將市售的「碗裝泡麵」取出用鍋子煮，一撕開紙碗才發現以前都被矇在鼓裡，原來麵體下方全是空心的！

原PO在抖音帳號@aven66666貼出影片，某天他心血來潮將碗裝泡麵用鍋子煮，撕開上頭的封膜就看見乾燥麵體已經在碗裡，一般人都是加入調味粉包直接用熱水沖泡，沒有把麵體拿出來看過，如今他一撕開紙碗才驚覺，「裡面的麵原來只有一點點！下面一堆空氣到底是怎樣啦？」

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▲麵體其實只有一半，下方是空心。（圖／翻攝自抖音@aven66666）



原PO懷疑廠商故意把麵體卡在紙碗的一半，營造麵很多的假象，實際上都是空氣，平時撕開封膜就直接加水沖泡，根本沒發現分量這麼少，他氣得直呼「詐騙集團喔！」

網友看完尷尬表示，「你會不會太晚知道了」、「麵吸湯會膨脹，要預留空間」、「第一次吃泡麵？」「你要買雙響泡才是兩塊麵」、「這樣水剛好淹過泡麵多一點點就可以了 下面有空氣應該是因為杯子本身就小，又要保持麵體的完整性，所以底下才會懸空吧」、「空間是給你裝湯的，你以為吃滿滿的乾麵嗎？」