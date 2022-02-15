5人乘2車竊取娃娃機內泡麵餅乾　南警逮獲時吃剩3碗

▲市警三分局查獲張姓男子等5人，涉嫌以搖晃娃娃機台方式，竊取機台內物品，並造成機台損壞，被依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警三分局安順派出所於1月25日接獲蔡姓民眾報案，指稱其設置於安南區安和路3段娃娃機內泡麵、餅乾遭人以搖晃機台方式，竊取機台內物品，並造成機台損壞，總計損失約6千元，警方循線查獲34歲張姓男子等5人，起獲剩下的3碗泡麵贓物，全案依竊盜等罪嫌送辦。

市警三分局警方受理後隨即展開調查，積極調閱周邊路口監視器，發現竊嫌共有5名，分乘2輛自小客車前來作案，經蒐集相關證據，向台南地院聲請2張搜索票獲准，並於2月13日由所長黃志賢、警員陳宏輝、陳奕儒及王宏祥等人前往執行搜索，當場在34歲張姓男子位於台南市西港區住處內查扣剩餘贓物泡麵3碗，同時通知其他犯嫌到案說明。

警方調查，本案計有犯嫌張嫌、郭嫌（33歲）、黃嫌（34歲）、謝嫌（40歲）及曾女（39歲）等5人，眾犯嫌發現娃娃機裡泡麵及餅乾放置過多，無須付費夾取，只要搖晃機台物品便會掉落，5人以搖晃2機台不正方法，由收費設備取得他人之物，警詢5嫌均對犯行坦承不諱，全案調查依竊盜等罪嫌函請台南地檢署偵辦。

市警三分局呼籲，娃娃機店大多無店員看顧，為防宵小之徒趁機行竊，夾娃娃機業者應加強防盜措施，除裝設監視器，強化鎖頭外，所得現金應定期回收，以杜絕竊嫌覬覦；另警方也會加強巡邏及查緝民生竊盜案件，宵小勿以身試法。