俄駐歐大使：保證今天不會開戰！　要求西方國家給出「攻擊證據」

▲俄羅斯駐歐盟大使齊若夫（Vladimir Chizhov）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯在16日結束位於克里米亞的軍演後，已撤出戰車等軍備及部隊，烏俄情勢明顯降溫，俄國駐歐盟大使齊若夫指出，「就俄羅斯而言，我可以保證，本周三（16日）不會發動攻擊。」同時他也譴責，美國的作法形同毀謗，「攻擊證據到底在哪？」

根據《德國之聲》報導，齊若夫（Vladimir Chizhov）向德國《世界報》表示，歐洲的戰爭很少在周三開始，「就俄羅斯而言，我可以保證，本周三（16日）不會發動攻擊。」他更強調，不論是下周、下下周，甚至是下個月的局勢都不會升級。

美國官員日前透露，從獲得的情報顯示，俄羅斯計畫在20日冬季奧運結束前，或是16日對烏克蘭發動攻擊，而齊若夫也對此做出譴責，「當你提出指控，特別是針對俄羅斯非常嚴重的指控時，你也有責任拿出證據，否則就是毀謗，那麼證據到底在哪裡？」

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）16日也在臉書諷刺，請西方國家盡速給出俄羅斯的「進攻時間表」，這樣她才有時間可以盡快安排好休假。

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