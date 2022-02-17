　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄烏恐開戰！　立陶宛要銀行準備好「因應網攻和斷電」

▲▼俄羅斯裝甲車隊進入克里米亞。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯裝甲車隊進入克里米亞。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

由於俄羅斯與烏克蘭的對峙有升級成軍事衝突的風險，根據相關文件和兩名熟悉內情的消息人士，立陶宛中央銀行已通知國內銀行，應為斷電和網攻做好準備。

俄國在烏克蘭邊界附近集結超過10萬大軍，令人憂心俄國將發動進攻。俄國稱已撤離烏克蘭周邊一些部隊，但北大西洋公約組織（NATO）仍敦促俄國拿出證據，還說有跡象顯示更多俄軍正朝邊界前進。

根據路透社看到的信件，立陶宛央行上週發函給各金融企業，要求它們準備好因應斷電、斷網等「極端但可能發生」的情境。

立陶宛央行在信中警告：「區內地緣政治態勢更加緊張，導致網路攻擊威脅增加，其中包括攻擊重要的資訊基礎設施。」

信中敦促立陶宛各銀行擬好應變計畫，來因應勒贖軟體、DDoS（分散式阻斷服務，藉大流量數據試圖癱瘓網路）等網攻；金融企業也得備戰類似於去年SolarWinds的大規模網攻，那場攻擊與俄國境內機構有關，數百家公司和組織淪為受害對象。

但這份信函未點名任何駭客，立陶宛央行未回應路透社的置評請求。

歐洲聯盟（EU）一些監管機關已告知銀行，應準備好因應俄國可能發動網路攻擊。一些金融企業還實施網攻演練，來測試自身的抵抗能力。

烏克蘭資安中心另透過聲明表示，國內兩家銀行昨天遭到網路攻擊，包含最大銀行在內；該中心將矛頭指向俄羅斯。

立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞與俄羅斯共用一個從莫斯科經營的電力網。這3個波羅的海國家曾受蘇聯控制，現在則都是北約和歐盟成員，與俄羅斯關係緊張。

愛沙尼亞把2007年一場癱瘓國內網路的網攻歸咎於俄國，那次事件促使北約檢討對「網路戰」的準備程度。

總部位於拉脫維亞首都里加（Riga）的智庫「北約戰略溝通卓越中心」（NATO Strategic Communications Centre of Excellence）主任沙茲（Janis Sarts）說，俄國可能會對波羅的海國家和西方發動網攻，以及阻礙能源供應，「來試圖分裂西方聯盟、為西方政府製造內部壓力」。

►愛沙尼亞情報機構：俄國恐對烏克蘭發動有限軍事攻擊
 ►俄聲稱開始撒軍烏克蘭　法外長：軍隊數量沒變
 ►北約秘書長：俄軍集結一支「入侵部隊」　烏克蘭局勢尚未降級

►超好睡的枕頭，還可以放進洗衣機洗！

ET快訊
新竹街友留下4百萬遺產！　遺願捐贈買消防車
快訊／新北確診個案「在桃園工作」！　急採檢職場26人
巴戈「聽到二哥說5句話」才闔眼！斷氣前最後徵兆曝
巴戈罹癌王難揪出！　專家點出現「1症狀」注意
飯店偷抽菸火災警鈴大響！　房客包圍櫃台逼道歉
祈錦鈅狂約謝和弦「歡迎來我小窩」　網：難怪莉婭誤會
快訊／桃機航警「4歲小孫女染疫」　幼兒園448人採檢出爐
巴戈「最後發文」曝光！　好友：他應是有口難言

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「台灣屬於中國」爭議延燒！　法國總統候選人澄清遭打臉

俄烏恐開戰！　立陶宛要銀行準備好「因應網攻和斷電」

4.5公尺鯊魚吃人！驚悚影片曝光　泳客慘遭活生生撕裂吞下

109kg壯男失控硬開機艙門！空服員「咖啡壺爆擊」、乘客尻下巴制伏

史上最大藍鑽　蘇富比將在香港拍賣估價逾13億

愛沙尼亞情報機構：俄國恐對烏克蘭發動有限軍事攻擊

俄聲稱開始撒軍烏克蘭　法外長：軍隊數量沒變

美聯準會可能積極升息　美股漲跌互見、台積電ADR跌近1%

新加坡放寬台旅客抵境「免PCR」　擴大免隔離國家

安德魯王子性侵少女案「和解金逾4億」　餘生恐在恥辱中度過

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

薔薔狂喊「X我」連偉晉都招架不住XD　水晶淨化「鬥雞眼+嬌喘」畫面太荒謬

阿嬤不捨孫女收假回台南！　忍淚擠笑容「目送她離開」

林宥嘉揪9m88合唱...聽了跟著搖擺！　自彈自唱《說謊》曝遇瓶頸：我困住了

謝和弦道歉：我是垃圾！替莉婭謝罪祈錦鈅　 Keanna補刀：吵歸吵別忘一起付錢

朴敏英親眼抓姦未婚夫「滾床小三」爆哭　渣男「死要錢+討房」她氣炸：你很荒謬！

西門町大火「濃煙封街」一片霧　萬年大樓前人群全體抬頭

臨停被路人敲窗控「車燈太刺眼」　雙方爆口角...駕駛：全都原廠的

休旅車接小孩併排擋住半條路　被按喇叭爆氣竟逆向追上逼車

丟丟妹直播回歸…自虧：快破產了！　曾遭員工捅刀「1月慘賠1500萬」

「台灣屬於中國」爭議延燒！　法國總統候選人澄清遭打臉

俄烏恐開戰！　立陶宛要銀行準備好「因應網攻和斷電」

4.5公尺鯊魚吃人！驚悚影片曝光　泳客慘遭活生生撕裂吞下

109kg壯男失控硬開機艙門！空服員「咖啡壺爆擊」、乘客尻下巴制伏

史上最大藍鑽　蘇富比將在香港拍賣估價逾13億

愛沙尼亞情報機構：俄國恐對烏克蘭發動有限軍事攻擊

俄聲稱開始撒軍烏克蘭　法外長：軍隊數量沒變

美聯準會可能積極升息　美股漲跌互見、台積電ADR跌近1%

新加坡放寬台旅客抵境「免PCR」　擴大免隔離國家

安德魯王子性侵少女案「和解金逾4億」　餘生恐在恥辱中度過

刮刮樂2000萬、1200萬頭獎各剩2個！　200萬元+BMW休旅車還有3台

北台中80億重磅建設落成　助攻潭子房市走高翻漲

SPA池、滑水道一應俱全！新竹南洋風溫泉村　能賞絕美星空超療癒

快訊／北市＋1！確診航警隱匿台北足跡　北投女兒今確診「飯店急清消」

國史館曝美麗島事件情治監控　國安局上層機關還有3單位存在

男朝宮廟開11槍…逃亡前求「女友＋前妻3P」被拒　在警面前自戕亡

科技業待2年「屌打公務員13年」！他酸：廢到笑　網曝優勢打臉

莉婭爆哭2天眼睛腫！　凌晨道歉祈錦鈅…委屈吐真相：對方不尊重

「抽公托好像抽樂透！」　邱臣遠揭數據：教育部呼嚨人民

新竹街友「想做好事」！4百萬遺產買消防車　魷魚羹闆娘助完成遺願

行駛國道「天外飛來1片棧板」　愛車被擊中她籲：綁好再上路

國際熱門新聞

她執意嫁給黑人　婚後才知老公是「美國總統親弟」

網紅媽顧拍露奶辣照　2歲兒跌泳池溺斃

4.5公尺鯊魚吃泳客　驚悚影片曝光

俄國已撤軍？消息人士曝普丁：恐快、狠開戰

瘋狂網紅太愛BTS！忍痛追求GG縮小手術

性侵案和解金逾4億　安德魯王子恐恥辱中度過餘生

俄羅斯宣布克里米亞軍演結束　部隊撤離中

新加坡放寬台旅客抵境免PCR　擴大免隔離國家

109kg壯男失控硬開機艙門！空服員「咖啡壺爆擊」

阿富汗姊妹逃到烏克蘭　現在卻擔心新家園的未來

美聯準會可能積極升息　美股漲跌互見

台灣解禁福島食品　福島縣知事：311重建大助力

美國國務卿：俄軍從烏克蘭邊境「不是有意義的撤退」

曼谷英文正名新寫法　全名翻成中文有79字

更多熱門

相關新聞

阿富汗姊妹逃到烏克蘭　現在卻擔心新家園的未來

阿富汗姊妹逃到烏克蘭　現在卻擔心新家園的未來

一對來自阿富汗的姊妹法茲拉（Fazila Haidary ）、沙古法（Shagufa Haidary）姊妹，在2021年8月的阿富汗危機發生時，逃到了烏克蘭尋求庇護，希望能在這個地方安全的生活，迎向嶄新的人生，但是隨著俄烏局勢的緊張，現在她們卻開始擔心新家園的未來。

以為武直-10進入ADIZ　張競早預測：反潛直升機

以為武直-10進入ADIZ　張競早預測：反潛直升機

北約秘書長：俄軍集結一支入侵部隊　局勢尚未降級

北約秘書長：俄軍集結一支入侵部隊　局勢尚未降級

花滑美少女明若奪牌將被打星號

花滑美少女明若奪牌將被打星號

美國國務卿：俄軍從烏克蘭邊境「不是有意義的撤退」

美國國務卿：俄軍從烏克蘭邊境「不是有意義的撤退」

關鍵字：

烏俄衝突烏克蘭俄羅斯軍武國際軍武立陶宛

讀者迴響

熱門新聞

快訊／資深藝人巴戈胰臟癌逝享壽67歲　出道60年奪3座金鐘獎！

快訊／莉婭道歉了！

隋棠驚爆「又有第四胎」！

西門町大火濃煙封街！延燒NIKE、Levi's

巴戈查出罹癌到過世僅半年　陳美鳳「哭到說不出話」

巴戈打滾60年任金鐘評審　昔刷掉《玩很大》槓吳宗憲

即／三重深夜槍響　宮廟遭狂開11槍

五倍券還沒花完嗎？　勞動部推出加碼50%、讓5000變7500

巴戈退休「住170坪豪宅」愛妻身份不凡

許瑋甯「66飲食法」狂減10kg！餓了就吃這4樣

余苑綺被醫生斷言「惡化恐縮短餘命」李亞萍痛哭：求奇蹟出現

謝和弦甜護祈錦玥「飆罵愛妻」　莉婭6字回應了！

巴戈生前遺願曝光！　30年好友收噩耗錯失最後一通電話

4縣市大豪雨！週末激凍不到10℃

巴戈2年前喜嫁女兒滿臉微笑　新娘「漂亮美貌」網暴動

更多

最夯影音

更多
情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好
薔薔狂喊「X我」連偉晉都招架不住XD　水晶淨化「鬥雞眼+嬌喘」畫面太荒謬

薔薔狂喊「X我」連偉晉都招架不住XD　水晶淨化「鬥雞眼+嬌喘」畫面太荒謬

阿嬤不捨孫女收假回台南！　忍淚擠笑容「目送她離開」

阿嬤不捨孫女收假回台南！　忍淚擠笑容「目送她離開」

林宥嘉揪9m88合唱...聽了跟著搖擺！　自彈自唱《說謊》曝遇瓶頸：我困住了

林宥嘉揪9m88合唱...聽了跟著搖擺！　自彈自唱《說謊》曝遇瓶頸：我困住了

謝和弦道歉：我是垃圾！替莉婭謝罪祈錦鈅　 Keanna補刀：吵歸吵別忘一起付錢

謝和弦道歉：我是垃圾！替莉婭謝罪祈錦鈅　 Keanna補刀：吵歸吵別忘一起付錢

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面