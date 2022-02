俄羅斯宣布克里米亞軍演結束「部隊撤離中」　整排坦克畫面曝光

▲俄羅斯宣布克里米亞軍演結束。(圖/翻攝自俄新社官網)

記者詹雅婷/綜合外電報導

俄羅斯16日宣布克里米亞軍事演習結束,部隊正在撤離中,依據俄新社(Ria Novosti)發布的影片,可見一輛輛坦克車已被運上列車。俄羅斯國防部表示,撤離軍隊已越過克里米亞大橋,正在返回基地。

綜合法新社、衛報等報導,俄羅斯國防部稍早公布一段俄軍自克里米亞撤離軍事裝備及部隊的影片。依據俄方聲明,俄羅斯在克里米亞軍事演習結束,南部軍區部隊正在返回基地,坦克、步兵軍車、砲隊經鐵路離開克里米亞。

就在這段畫面公布的前一天,俄羅斯15日宣布將撤回部署在烏克蘭邊境的部分軍隊。儘管如此,多個西方國家仍擔憂俄羅斯還是有可能入侵烏克蘭,美國及其盟國截至目前尚未證實俄軍集結在烏克蘭邊境的數萬大軍是否已經撤出。

Russian defence ministry says troops in Crimea are returning to base. Which troops not clear, but apparently the ones that have left are already over the bridge. Sounds like it may just be confirming the units that were shot in video yesterday. pic.twitter.com/gqcexpaUk2