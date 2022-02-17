阿富汗姊妹「逃到烏克蘭」尋求庇護　現在卻擔心新家園的未來

▲一對阿富汗姊妹逃到烏克蘭，正要迎接新生活，現在卻要擔心新家園的未來。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

一對來自阿富汗的姊妹法茲拉（Fazila Haidary ）、沙古法（Shagufa Haidary），在2021年8月的阿富汗危機發生時，逃到了烏克蘭尋求庇護，希望能在這個地方獲得安全的生活，迎向嶄新的人生，但是隨著俄烏局勢的緊張，現在她們卻開始擔心新家園的未來。

根據CNN報導，法茲拉、沙古法姊妹曾是阿富汗的空姐，不僅過著周遊世界的生活，並且經常接觸政商名流、流行歌手，好不容易逃離了塔利班與家鄉經歷了數十年的戰爭，現在接納她們的烏克蘭，正在捲入另一場戰爭危機之中。

沙古法說，「我們現在正處在茫然之中，我們剛擺脫一次創傷，現在卻正要面臨另一次創傷。」

CNN介紹，26歲的法茲拉與24歲的沙古法，是在一個大家庭當中，年紀最小的2個手足，她們屬於少數民族哈扎拉人（Hazara），這個民族的根源在阿富汗中部的巴米揚（Bamyan）。

▲法奇拉在工作時，還遇過阿富汗流行音樂天后薩伊德（Aryana Sayeed）。（翻攝自IG／aryanasayeedofficial）



儘管經歷了種種苦難，她們仍將去年夏天之前的生活稱為「黃金歲月」，她們都上了大學，空姐的工作讓她們在日常生活中就可以經常旅行。法奇拉說，她在工作時，遇過阿富汗前總統卡賽（Hamid Karzai）還有阿富汗天后歌手薩伊德（Aryana Sayeed）。

姊妹倆在逃難時，原本打算逃往巴基斯坦首督伊斯蘭瑪巴德（Islamabad），但是她們到機場的時候已經太晚了，整個機場早被上萬人潮擠爆，她們和其他同事登上停機坪上的一架飛機，直到起飛前幾分鐘，才知道要去哪裡。

▲姊妹倆登上停機坪上的一架飛機，起飛前幾分鐘才知道要飛去哪裡。（圖／路透）



根據烏克蘭國家移民局的數據，法齊拉和沙古法是 2021 年 8 月乘坐撤離航班抵達烏克蘭的 370 名阿富汗人之一，很難獲得確切的數字，但相關人士估計大約有 5,000 名阿富汗人居住在烏克蘭。

她們說，以前從未去過烏克蘭，當局將她們帶到基輔以北約2小時車程的一個移民住房設施，這處設施靠近白俄羅斯邊境，在一位為烏克蘭航空公司工作的朋友幫助下，她們得以搬到首都基輔郊區，一個普通住宅區的帶家具公寓。

對於現在是否懷疑離開阿富汗的決定，沙古法說，「如果你知道住在這裡，會如此的充滿挑戰與困難，我不會選擇成為一個難民，相信我，絕不。」

她們說，向烏克蘭申請的庇護，預計將在幾周內做出決定，儘管烏克蘭政府允許她們找工作，但她們很難找到擅長領域的工作，烏克蘭政府只在最初抵達時，提供給她們的112美元（約新台幣3100）的零用金，到現在為止還是一直面臨聯合國難民署（UNHCR）的一貫冷漠，必須靠住在德國的叔叔接濟，才能付公寓的租金。

Sisters Fazila and Shagufa Haidary used to work as flight attendants in Afghanistan.



They fled to Ukraine when the Taliban overran Kabul on August 15.https://t.co/7gvIRtXn7W pic.twitter.com/95WbUq2MKg — Mick Krever (@mickbk) February 16, 2022

法茲拉說，「最糟糕的是如何處理與喀布爾的家人，他們在喀布爾也有自己的問題，但他們認為我們在這裡很安全，這讓我們很痛苦」。

為了不讓他們的寡婦母親擔心，她們的兄弟姊妹制定了一項「家庭協議」，禁止他們的母親看新聞。

沙古法說，「只有我的兄弟知道這裡發生了什麼事，可是在我媽面前，都假裝一切很好」。

法茲拉說，「我很擔心家人，現在我不僅擔心家人，也擔心我們自己。」

報導指出，如果俄羅斯真的入侵烏克蘭，他們沒有逃跑的計畫，因為他們太害怕了，不敢嘗試越過波蘭邊境，或是其他鄰國。

難民署告訴CNN，他們承認海達里姐妹的「焦慮」，以及其他烏克蘭人的「焦慮」；正在敦促烏克蘭政府將難民納入其應急計劃。

報導指出，當她們逃出阿富汗的時候，這對姊妹被認為是少數的幸運兒，但現在可能不太確定。沙古法說，「我還沒準備好再經歷一次（逃難）」。

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