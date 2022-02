阿富汗姊妹「逃到烏克蘭」尋求庇護　現在卻擔心新家園的未來

▲一對阿富汗姊妹逃到烏克蘭,正要迎接新生活,現在卻要擔心新家園的未來。(圖/達志影像/美聯社)



記者林彥臣/綜合報導

一對來自阿富汗的姊妹法茲拉(Fazila Haidary )、沙古法(Shagufa Haidary),在2021年8月的阿富汗危機發生時,逃到了烏克蘭尋求庇護,希望能在這個地方獲得安全的生活,迎向嶄新的人生,但是隨著俄烏局勢的緊張,現在她們卻開始擔心新家園的未來。

根據CNN報導,法茲拉、沙古法姊妹曾是阿富汗的空姐,不僅過著周遊世界的生活,並且經常接觸政商名流、流行歌手,好不容易逃離了塔利班與家鄉經歷了數十年的戰爭,現在接納她們的烏克蘭,正在捲入另一場戰爭危機之中。

沙古法說,「我們現在正處在茫然之中,我們剛擺脫一次創傷,現在卻正要面臨另一次創傷。」

CNN介紹,26歲的法茲拉與24歲的沙古法,是在一個大家庭當中,年紀最小的2個手足,她們屬於少數民族哈扎拉人(Hazara),這個民族的根源在阿富汗中部的巴米揚(Bamyan)。

▲法奇拉在工作時,還遇過阿富汗流行音樂天后薩伊德(Aryana Sayeed)。(翻攝自IG/aryanasayeedofficial)



儘管經歷了種種苦難,她們仍將去年夏天之前的生活稱為「黃金歲月」,她們都上了大學,空姐的工作讓她們在日常生活中就可以經常旅行。法奇拉說,她在工作時,遇過阿富汗前總統卡賽(Hamid Karzai)還有阿富汗天后歌手薩伊德(Aryana Sayeed)。

姊妹倆在逃難時,原本打算逃往巴基斯坦首督伊斯蘭瑪巴德(Islamabad),但是她們到機場的時候已經太晚了,整個機場早被上萬人潮擠爆,她們和其他同事登上停機坪上的一架飛機,直到起飛前幾分鐘,才知道要去哪裡。

▲姊妹倆登上停機坪上的一架飛機,起飛前幾分鐘才知道要飛去哪裡。(圖/路透)



根據烏克蘭國家移民局的數據,法齊拉和沙古法是 2021 年 8 月乘坐撤離航班抵達烏克蘭的 370 名阿富汗人之一,很難獲得確切的數字,但相關人士估計大約有 5,000 名阿富汗人居住在烏克蘭。

她們說,以前從未去過烏克蘭,當局將她們帶到基輔以北約2小時車程的一個移民住房設施,這處設施靠近白俄羅斯邊境,在一位為烏克蘭航空公司工作的朋友幫助下,她們得以搬到首都基輔郊區,一個普通住宅區的帶家具公寓。

對於現在是否懷疑離開阿富汗的決定,沙古法說,「如果你知道住在這裡,會如此的充滿挑戰與困難,我不會選擇成為一個難民,相信我,絕不。」

她們說,向烏克蘭申請的庇護,預計將在幾周內做出決定,儘管烏克蘭政府允許她們找工作,但她們很難找到擅長領域的工作,烏克蘭政府只在最初抵達時,提供給她們的112美元(約新台幣3100)的零用金,到現在為止還是一直面臨聯合國難民署(UNHCR)的一貫冷漠,必須靠住在德國的叔叔接濟,才能付公寓的租金。

Sisters Fazila and Shagufa Haidary used to work as flight attendants in Afghanistan.



They fled to Ukraine when the Taliban overran Kabul on August 15.https://t.co/7gvIRtXn7W pic.twitter.com/95WbUq2MKg