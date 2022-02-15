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莊瑞雄選屏東不掛蔡英文合照原因曝　「我們是革命感情」

▲▼莊瑞雄接受廣播媒體專訪。（圖／翻攝自POP Radio聯播網直播）

▲莊瑞雄接受廣播媒體專訪。（圖／翻攝自POP Radio聯播網直播）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨屏東縣長初選選戰如火如荼，立委周春米、莊瑞雄、鍾佳濱連日言詞交鋒，砲火四射。莊瑞雄今（15日）上午接受廣播節目《POP撞新聞》節目專訪表示，總統蔡英文對他的解讀非常關心，兩人過去建立的革命感情「不用懷疑」，不過，他不會跟蔡英文合掛看板，是因為不能造成蔡的困擾。

莊瑞雄今天上午接受廣播節目專訪時透露，民進黨中央將在本週四找3名參選人談初選流程、時間、方式和是否辦辯論等。主持人黃暐瀚問及，蔡英文是不是挺莊瑞雄的？莊直言不諱地說，「總統對我的選情非常關心，我跟總統建立濃厚的革命感情，這也不用懷疑，但是問題是，她現在是黨主席也是選對會召集人，我不能讓她造成困擾。」

莊瑞雄說，總統、副總統、縣長都是公共財，每一個人屬於誰都很清楚，例如鍾佳濱與副總統賴清德有革命感情，感情上副總統跟他一起掛看板，「非常合理」。

黃暐瀚追問，那莊瑞雄也可以跟蔡英文合掛看板？莊說，他不一定要這麼做，選縣長是要自己帶領屏東超越，當然是「我來帶領」，「她（蔡英文）不會反對，但是我沒有要這麼做。」

黃暐瀚問及，屏東縣長潘孟安用「萬箭穿心」形容支持周春米，看起來幾乎是與莊瑞雄、鍾佳濱有仇，例如今年1月在剪綵儀式把莊、鍾的助理「轟下台」，不知道莊瑞雄的感覺是怎樣？莊說，社會大眾很清楚，前瞻基礎建設是怎麼在立法院打出來的，這件事情過了就過了，不過如果他當縣長，一定會跟不同黨派的人分享地方上的重大建設，也會去邀請，不會把任何人趕走。

莊瑞雄並指，根據他進行的民調，國民黨支持者傾向支持周春米，且是「挺真的」，國民黨黨部主委廖婉汝對話表示要「挺一個最弱的，這樣大選會比較好打」，問題是這種狀況很難去講，他要強調的是，競選手法要光明正大、公平競爭，「這場初選是民進黨的初選，要引進國民黨勢力的人，乾脆就去參加國民黨初選就好了。」

此外，黃暐瀚也談及，立委蘇震清曾代表民進黨參選區域立委，現在掛出「鄉親作主、公道相挺」看板，是否有參選屏東縣長可能？莊瑞雄表示，蘇震清現在遇到了司法案件，認為他很冤，因此現在訴諸於選民，但他不曉得是否會變成「三腳督」，不過不管是三腳督、與國民黨候選人一對一，他都有信心贏。

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