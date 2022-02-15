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獨／呂孫綾捲土重來　「親口證實」將挑戰2022新北議員

▲▼民進黨前立委呂孫綾。（圖／ETtoday資料照）

▲民進黨前立委呂孫綾。（圖／ETtoday資料照）

記者徐政璿／台北報導

2016年，當時年僅28歲的呂孫綾以最年輕立委之姿進入立法院，2020年落選後，她擔任總統、民進黨主席蔡英文的特助至今。據悉，呂孫綾近期已經決定捲土重來，挑戰2022市議員選舉，她也向《東森新媒體ETtoday》親口證實，將投入新北市第一選區初選。

新北市議員第一選區（淡水區、八里區、三芝區、石門區）傳統藍大於綠，根據新北市民政局的統計，近5年來，淡水的人口增加了超過2萬1千人，為新北市人口增加數量最多、成長率第二高的行政區，在外來人口持續增加之下，藍綠版圖已近五五波。

以2021年12月4大公投選票結構分析，淡水區的「重啟核四」同意票32177票、不同意票31061票；「反萊豬」同意票33477票、不同意票29770票；「公投綁大選」同意票33780票、不同意票29534票、「珍愛藻礁」同意票33228票、不同意票29992票。雖然同意票略大於不同意票，但差距不大。

事實上，呂家在淡水的政治根基相當雄厚，呂孫綾的父親曾任新北市議會議員，也曾代表民進黨角逐第一屆新北市議會議長，亦是蔡英文第一任的國策顧問。呂孫綾的弟弟呂孫福曾於2018參選議員，但未能勝出。

2020年選舉，呂孫綾雖拿下11萬162票，不敵洪孟楷的11萬9401票，雙方差距9239票。地方人士分析，若不是當時的時代力量候選人張衞航挖走綠營牆角，分掉1萬9641張選票，呂孫綾連任立委的機率仍相當高。

近期也有地方人士發現，呂家明顯有動起來的跡象。呂孫綾也向《東森新媒體ETtoday》親口證實將參加新北市第一選區初選，她表示，有多人勸進叫她不要放棄，自己也很感激還有機會可以為鄉親服務，「我希望可以努力看看！」

呂孫綾在2020年1月落選後，同年7月擔任蔡英文特助。她當時受訪表示，會以蔡英文的分身到全台各地交朋友，黨要擴大跟社會的連結與溝通，因為有擔任民代經驗，這是她可以為黨努力的地方。

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