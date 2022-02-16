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台南首創優質旅館評鑑36業者通過　黃偉哲期許業者嶄露頭角

▲「台南市優質旅館評鑑輔導計畫」，共有36家旅館業者通過，由市長黃偉哲頒發獎章。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「台南市優質旅館評鑑輔導計畫」，共有36家旅館業者通過，由市長黃偉哲頒發獎章。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎疫情持續延燒，重擊觀光相關產業，旅館業者面臨前所未有的挑戰，台南市長黃偉哲非常關心台南市旅館業經營現況，觀光旅遊局規劃推出「台南市優質旅館評鑑輔導計畫」，快速協助業者來應對未來復甦的觀光熱潮，此次經過專業謹慎、細膩嚴格的魔鬼測試與評鑑後，共有36家旅館業者通過。

▲「台南市優質旅館評鑑輔導計畫」，共有36家旅館業者通過，由市長黃偉哲頒發獎章。（圖／記者林悅翻攝，下同）

16日在台邦商旅國際會議廳，由市長黃偉哲頒發獎章，市議員陳怡珍、林美燕、沈震東、李啟維及穎艾達利Ingay Tali也到場共襄盛舉。

市長黃偉哲表示，台南首次舉辦優質旅館評鑑，用義就是希望讓許多的特色民宿及商務旅館能夠嶄露頭角，讓更多消費者，藉由評鑑得知更多優質的業者，未來台南市也會參照許多國際旅遊雜誌、入口網站及各種國際評鑑，讓旅宿業者能夠跟國際接軌，更具競爭力，吸引更多的潛在消費者，讓台南市成為一個更優質的旅遊城市。

▲「台南市優質旅館評鑑輔導計畫」，共有36家旅館業者通過，由市長黃偉哲頒發獎章。（圖／記者林悅翻攝，下同）

全台首創的優質旅館評鑑，除了檢視旅館業者是否符合基本安全規範與基礎服務，包含建築環境、設施、服務互動及清潔衛生等項目，最後依照旅館經營型態與自我定位，共分為「商務智能」、「樂齡親子」、「設計特色」及「輕旅便捷」四大類進行評比，經過召開說明會、培訓課程、及實地診斷評鑑，等一連串緊鑼密鼓的作業下結果出爐，另外也因應疫情，特別運用科技方式透過影片、秘密客電話測試，共決選出36家旅館業者，榮獲台南市優質旅館推薦的殊榮，藉由評鑑提升南市整體住宿品質、創造更優質的住宿環境，幫助消費者能在第一時間找尋到適合自己的旅館，並保障旅客觀光旅遊權益。

▲「台南市優質旅館評鑑輔導計畫」，共有36家旅館業者通過，由市長黃偉哲頒發獎章。（圖／記者林悅翻攝，下同）

參與旅館業者中，有不少相當亮眼的表現，像是「商務智能」的香格里拉台南遠東國際大飯店，具備五星級的高規格硬體及服務，鄰近大眾交通轉運樞紐與購物中心，適合高端奢華的渡假享受；「樂齡親子」的和逸台南西門館與人氣卡通聯名合作，打造豐富多元的親子環境，設計趣味性十足，是兒童的歡樂天堂；「設計特色」的台南老爺行旅，巧妙地將在地傳統文化以國際觀點結合，搭配限定主題特展，具有國際級設計感的優質旅館；「輕旅便捷」的桂田酒店，位於交流道旁，交通便捷，旅館功能齊全，除了多樣化餐廳外，7000坪大型戶外南洋庭園也極具特色，值得體驗一回沐浴在花園裡的感受。

▲「台南市優質旅館評鑑輔導計畫」，共有36家旅館業者通過，由市長黃偉哲頒發獎章。（圖／記者林悅翻攝，下同）

觀光旅遊局長郭貞慧表示，當疫情已成為常態，政府部門一直思考如何協助業者升級轉型，才能在疫情時代開展出新的旅宿主義，在此期間，許多旅館業者致力增設主題式與客製化行程，開發更多周遭隱藏版私房景點，並強化在地生活體驗，也很感謝台南的旅宿業者能打破門戶藩籬，彼此攜手合作，進而催生出許多亮眼的創新方案，吸引客群回籠，尤其在疫情期間，旅宿業者皆能配合政府防疫措施，並自行即刻提升防疫層級，全面戒備落實相關規定，除了讓來台南的旅客安心旅遊，並能感受到台南人獨有的用心款待，未來台南市政府也會持續推出旅宿業精進優化相關輔導措施，與旅宿產業夥伴並肩努力，厚植觀光產業實力，擦亮台南觀光品牌，面對即將來臨的228連假，歡迎全台旅客換個方式來台南旅行chill一下！

▲「台南市優質旅館評鑑輔導計畫」，共有36家旅館業者通過，由市長黃偉哲頒發獎章。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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