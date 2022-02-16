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台南市議會送花千人排隊取花　郭信良祝市民幸福滿園迎豐年

▲台南市議會16日開放市民大眾前來索取盆花，一早不民眾們自備花器及鏟子，在議會四周排隊等候，迫不及待要將自己心儀的花帶回家。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議會16日開放市民大眾前來索取盆花，一早不民眾們自備花器及鏟子，在議會四周排隊等候，迫不及待要將自己心儀的花帶回家。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議會自2021年12月17日展出的「幸福滿園迎豐年」花卉展，在2月15日元宵節圓滿落幕，16日即開放市民大眾前來索取盆花，一早不到8時就看到民眾們自備花器及鏟子，在議會四周排隊等候，迫不及待要將自己心儀的花帶回家，估計有近2千位民眾陸續來取花。

郭信良議長表示，去年百花齊放展閉幕，為了延續花草的生命，別開生面辦理贈花活動，不料參與的民眾十分踴躍，原本預計要分2天贈送的花，竟然在一個小時內全數被索取一空，讓大家見識到花草的魅力。

由於許多民眾紛紛在議會臉書專頁詢問今年贈花的期程，郭信良議長特別要求議會員工做好贈花活動的規畫，除了每人限量5株，還分10區讓市民鄉親排隊挖取，避免發生推擠的情形，因此今年贈花秩序良好，民眾能安心、安全地滿載而歸。

郭信良議長指出，連續兩年的贈花活動，民眾們都很有經驗，各種工具齊備，還在排隊時交換取花及種花心得，讓人看了不禁會心一笑。郭信良議長並藉著贈花活動，代表全體議員，祝福市民們在新的一年都幸福滿園，共同迎接豐饒的虎年。

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