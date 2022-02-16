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快訊／50多歲北投女確診！曾去錢櫃唱歌　到法鼓山、霞海城隍廟、南門市場

▲▼北市確診者足跡。（圖／北市府提供）

▲北市確診者足跡。（圖／北市府提供）

記者袁茵／台北報導

指揮中心16日公布，新增14例本土病例，其中新北市新店設計師（案19665）確診案擴大，衍生為與餐廳、職場相關群聚。台北市衛生局16日表示，台北市今天新增1例本土，並公布相關足跡，曾經於大年初六到過法鼓山農禪寺，並於其他天到過南門市場、霞海城隍廟、錢櫃台北SOGO店、台灣省城隍廟、大龍峒保安宮等地區。

台北市衛生局16日召開防疫記者會，衛生局專委歐佳齡表示，北市今日新增1起本土確診（案19816），為50多歲女性，居住於台北市北投區，因為2月10日有肌肉酸痛、咳嗽症狀，加上得知同事（新北市個案，案19816）確診，所以自行採檢，PCR陽性確診。

歐佳齡提及，目前已經匡列56人居家隔離，並安排15人擴大採檢，相關檢驗仍在檢驗當中；而共同職場員工也於16日確診（案19859，新北市個案）。

關於案19816足跡，歐佳齡說明，個案曾於2月6日到法鼓山農禪寺，2月7日到台新銀行石牌分行、中信銀行石牌分行，2月9日曾到新東王烘培坊中華店、南門市場，2月10日到台北市霞海城隍廟，2月12日到清粥穗台北大安店，2月13日到滿穗台葉、錢櫃台北SOGO店唱歌，2月14日蒔蘿香草蔬食餐廳北投店、太和工房台北博愛門市、台灣省城隍廟、小南門福州傻瓜乾麵（延平總店），2月15日到大龍峒保安宮、正一堂養生膳食坊。

▼新北疫情。（圖／新北市政府提供）

▲▼新北疫情。（圖／新北市政府提供）

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