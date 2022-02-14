　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

LINE Pay推新App　455萬用戶成棄兒？一卡通：權益服務不縮水

▲一卡通MONEY繳學雜費，達成指定條件最高可領到700元價值的回饋。（圖／一卡通公司提供）

▲一卡通MONEY繳學雜費，達成指定條件最高可領到700元價值的回饋。（圖／一卡通公司提供）

記者許宥孺／高雄報導

LINE Pay明(15日)將推出新版APP，一卡通公司強調，一卡通MONEY（原 LINE Pay Money）的用戶，相關權益、服務皆不受影響。此外，3月底前使用一卡通MONEY繳納學雜費，達成指定條件最高可領到700元價值的回饋。

今日有媒體報導， LINE Pay將於15日推出新版獨立App，正式切割一卡通，455萬用戶成電支棄嬰。對此，一卡通特別澄清，一卡通MONEY（原 LINE Pay Money）的用戶，相關權益、服務皆不受影響，所有用戶仍可以在最熟悉的LINE App的介面中，使用一卡通MONEY 電子支付提供包含付款、轉帳、分攤付款、儲值、提領、生活繳費以及乘車碼等便利服務。

▲一卡通公司強調與LINE Pay持續合作、服務不變。（圖／一卡通公司提供）

▲一卡通公司強調與LINE Pay持續合作、服務不變。（圖／一卡通公司提供）

一卡通公司表示，一卡通MONEY的用戶數在2022年已突破455萬，每個月的儲值總額更穩定突破百億元，每一筆的交易，都代表著用戶對公司服務的信任，公司感謝用戶的支持，也會持續推動更多元的支付應用與場景。

一卡通再次強調，一卡通MONEY用戶權益，完全不受新版獨立LINE Pay App上架影響，更沒有媒體報導成為棄兒的情況。一卡通與 LINE Pay也持續合作，會繼續滿足民眾各種支付場景需求。

此外，為鼓勵民眾多加體驗行動支付繳納生活費用的便利，一卡通公司持續推出指定繳費優惠。即日起至3月底前，繳學雜費當月使用一卡通MONEY達累積消費滿3000元，繳學雜費金額可享LINE POINTS 2%點數回饋(每帳戶每月最高100點)，累積消費滿10,000元再享一卡通MONEY帳戶儲值金2%回饋(每帳戶每月最高500元)。

若使用一卡通MONEY綁定振興五倍券的用戶，並已於2021/12/31前領滿回饋金，繳學雜費可再享LINE POINTS 1%點數回饋(每帳戶每月最高100點)，合計最高可得700元價值的回饋。一卡通公司提醒，本活動需要同時開啟一卡通MONEY中的銀行帳戶自動儲值及自動儲值差額功能。

▲一卡通MONEY指定條件繳就業安定費樂享100點回饋。（圖／一卡通公司提供）

▲一卡通MONEY指定條件繳就業安定費樂享100點回饋。（圖／一卡通公司提供）

另外，雇主聘用外籍員工須繳納的就業安定費，須於每年2、5、8、11月25日前繳納，配合本期就業安定費繳納期程，一卡通公司也同步推出繳費優惠，即日起至2月底止，雇主只要透過LINE Pay「生活繳費」功能使用一卡通MONEY成功繳納就業安定費，且於活動期間使用一卡通MONEY成功消費三筆(含)以上，並開啟自動儲值與自動儲值交易差額功能，就能得到LINE POINTS 100點的回饋。

►冬天讓臉蛋Q彈的超級神水來了！

ET快訊
農民曆2022情人節「宜塞穴」　老司機瘋喊：吉日啊！正解曝光
最快能出國玩時間點！觀光局最新「分階段鬆綁」規劃出爐
沙朗牛排買一送一！　FRIDAYS全台11間分店爽吃
吳奇隆久違現身「挨批全臉浮腫」　照片曝光
鄭亨敦母腦中風離世！跟Rain來台放天燈祈求：讓媽媽再次張眼
重大讓步！烏克蘭可能放棄加入北約　避免與俄羅斯發生戰爭
全面備戰打仗！　習近平簽署「新命令」曝光
台南確診足跡曝　頑皮世界、鹽水月津港燈會

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

省下國際運費！日本網購0元免運攻略　哈日族輕鬆買藥妝、公仔

LINE Pay推新App　455萬用戶成棄兒？一卡通：權益服務不縮水

百款商品買1送1！賣場「草莓季」限時開跑　草莓蛋糕、千層派要吃

只花198元爽中「台積電股票」！家樂福福袋頭獎幸運得主出爐了

全家物流卡逾7天貨還沒到！業者：所有包裹配送即起陸續恢復中

200元福袋中369萬保時捷！全聯幸運得主現身　3姊弟每年都買

《吃在天母》天母之光金蓬萊　米其林三連霸飄香一甲子

《吃在天母》別說天母沒有平價美食！洪樓小館帶大家找到家的味道

雞塊加1元多1件、漢堡買1送1！5大速食店「最新優惠」懶人包

【廣編】利百代文具解鎖新功能！不只視覺享受　同時擁有味覺感動

楊謹華老實吐《華燈》兇手2特徵　懷孕生子順其自然：都有盡力去試了...

拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

王思佳被爆疑戴假貨「氣到直接call櫃姐」　秀發票明細開譙「綠茶」：不要裝懂啦！

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

賓士貓躲牆角搞偷襲被拆穿　反被阿公埋伏驚嚇到飛起！

新疆自駕拜訪「清朝末代王妃」　獨居王府！觀光收入賺生活費

李杰明.陳忻玥「快嘴饒舌+飆高音」超過癮　拉拉讚「會饒又會寫」：饒的超走心...

35分鐘9次！國道不打燈就切　後車全檢舉國庫進帳27000元

過年打麻將被「豬隊友」亂入　鸚鵡掀翻爸爸牌！全被看光光

機長講話「含滷蛋」回覆慢半拍　航空管制員爆氣：我要投訴你

省下國際運費！日本網購0元免運攻略　哈日族輕鬆買藥妝、公仔

LINE Pay推新App　455萬用戶成棄兒？一卡通：權益服務不縮水

百款商品買1送1！賣場「草莓季」限時開跑　草莓蛋糕、千層派要吃

只花198元爽中「台積電股票」！家樂福福袋頭獎幸運得主出爐了

全家物流卡逾7天貨還沒到！業者：所有包裹配送即起陸續恢復中

200元福袋中369萬保時捷！全聯幸運得主現身　3姊弟每年都買

《吃在天母》天母之光金蓬萊　米其林三連霸飄香一甲子

《吃在天母》別說天母沒有平價美食！洪樓小館帶大家找到家的味道

雞塊加1元多1件、漢堡買1送1！5大速食店「最新優惠」懶人包

【廣編】利百代文具解鎖新功能！不只視覺享受　同時擁有味覺感動

馬祖期間限定「坑道電影院」！無訊號沈浸體驗　射口變身絕美窗景

不是125天！羅力今年只要一軍待81天　明年不占洋將名額

休旅大軍到港！汎德永業1月營收45.9億創新高　今年展望樂觀

吃一口就好！　盤點10大減肥「破功」瞬間　追劇排在第三

根本是台中版丹丹！超大木桶裝麵線＋雞腿排　芋泥吐司一咬就爆漿

徐凱希躲狂粉「載林宥嘉、楊宗緯狂飆」　曝驚險過程

萬華阿公店釀本土疫情大爆發　監委批北市府長期未掌握

拜完月老「夢中1巧合」他驚醒！急告白Get閃光　女星也認證超靈驗

台南市入選《米其林指南》評鑑城市　吉兆割烹壽司一星主廚台南分享心法

中保科技1月營收成長6.64％　旗下立偉電榮獲SNQ認證

看VR色情片男友呻吟伸鹹豬手　揭開時卻發現女友全程錄...QQ

消費熱門新聞

買200元福袋中369萬保時捷！幸運得主現身

超商美式買1送1、芋頭牛奶半價喝

全家物流卡逾7天貨還沒到！業者回應了

只花198元！他幸運當上護國神山股東

網購族注意！有超商店到店取貨延遲3～7天

網驚呼：用左岸開工也太討喜！

情人節超商「3大咖啡飲品」買1送1

《吃在天母》金蓬萊米其林三連霸

《吃在天母》洪樓小館平價美食

5大速食店「最新優惠」懶人包

開喝了！超商連3天「美式買1送1」

石墨烯懶人塑崩褲太「俗」恐有詐

LINE Pay推新App　一卡通：權益服務不影響

你家孩子也「成長冬眠」了嗎？

更多熱門

相關新聞

LINE Pay「全新App」2／15登場！　先下載先享50元回饋

LINE Pay「全新App」2／15登場！　先下載先享50元回饋

在台用戶數突破千萬的LINE Pay今（10）日宣布，將於本月15日推出全新獨立LINE Pay App，為鼓勵用戶感受全新LINE Pay App，於新版App釋出後至3月13日止，凡下載登入成功即享有50元優惠券，現行App將於4月底終止服務。

金氏世界紀錄「天庫」一卡通來了

金氏世界紀錄「天庫」一卡通來了

超商開賣「Pocky巧克力棒一卡通」

超商開賣「Pocky巧克力棒一卡通」

LINE Pay、銀行祭出新春優惠 　年貨採買最高12%回饋

LINE Pay、銀行祭出新春優惠 　年貨採買最高12%回饋

高雄市府這麼做　領一卡通免排隊

高雄市府這麼做　領一卡通免排隊

關鍵字：

LINE Pay一卡通一卡通MONEYLINE Pay Money

讀者迴響

熱門新聞

依依首曬納豆病床照！

悲情男雪隧轉海線「女友睡整路」含淚：她說想看海

雷／《全明星3》錢薇娟怒罵藍隊：規則都搞不清楚！

滴妹難得解放東西半球！

內褲掉出「手掌大血塊」！她一踩慘摔…鎖骨斷了

情人節前分手！23歲失戀女醉躺路邊爆哭

凶手內湖警察公墓性侵殺害女童　被逮供出女星也遇害

空軍上兵涉殺2子　稱「會獨自離開」

保潔墊脫水「洗衣機炸開」她轟公司冷處理

YouTuber老高播放「驚破10億次」　3年恐怖收入曝光

成績太爛被禁止上網　15歲少年殺光全家

20歲男騎士撞車　倒地滑行頭部重創慘死

網美開團「上山清垃圾」丟光文物

FB、IG落伍了？　「這2款App」稱霸Google Play排行

雷／貝童彤落選沒上場「當場變臉」

更多

最夯影音

更多
楊謹華老實吐《華燈》兇手2特徵　懷孕生子順其自然：都有盡力去試了...

楊謹華老實吐《華燈》兇手2特徵　懷孕生子順其自然：都有盡力去試了...
拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

王思佳被爆疑戴假貨「氣到直接call櫃姐」　秀發票明細開譙「綠茶」：不要裝懂啦！

王思佳被爆疑戴假貨「氣到直接call櫃姐」　秀發票明細開譙「綠茶」：不要裝懂啦！

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

賓士貓躲牆角搞偷襲被拆穿　反被阿公埋伏驚嚇到飛起！

賓士貓躲牆角搞偷襲被拆穿　反被阿公埋伏驚嚇到飛起！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面