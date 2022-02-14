LINE Pay推新App　455萬用戶成棄兒？一卡通：權益服務不縮水

▲一卡通MONEY繳學雜費，達成指定條件最高可領到700元價值的回饋。（圖／一卡通公司提供）

記者許宥孺／高雄報導

LINE Pay明(15日)將推出新版APP，一卡通公司強調，一卡通MONEY（原 LINE Pay Money）的用戶，相關權益、服務皆不受影響。此外，3月底前使用一卡通MONEY繳納學雜費，達成指定條件最高可領到700元價值的回饋。

今日有媒體報導， LINE Pay將於15日推出新版獨立App，正式切割一卡通，455萬用戶成電支棄嬰。對此，一卡通特別澄清，一卡通MONEY（原 LINE Pay Money）的用戶，相關權益、服務皆不受影響，所有用戶仍可以在最熟悉的LINE App的介面中，使用一卡通MONEY 電子支付提供包含付款、轉帳、分攤付款、儲值、提領、生活繳費以及乘車碼等便利服務。

▲一卡通公司強調與LINE Pay持續合作、服務不變。（圖／一卡通公司提供）

一卡通公司表示，一卡通MONEY的用戶數在2022年已突破455萬，每個月的儲值總額更穩定突破百億元，每一筆的交易，都代表著用戶對公司服務的信任，公司感謝用戶的支持，也會持續推動更多元的支付應用與場景。

一卡通再次強調，一卡通MONEY用戶權益，完全不受新版獨立LINE Pay App上架影響，更沒有媒體報導成為棄兒的情況。一卡通與 LINE Pay也持續合作，會繼續滿足民眾各種支付場景需求。

此外，為鼓勵民眾多加體驗行動支付繳納生活費用的便利，一卡通公司持續推出指定繳費優惠。即日起至3月底前，繳學雜費當月使用一卡通MONEY達累積消費滿3000元，繳學雜費金額可享LINE POINTS 2%點數回饋(每帳戶每月最高100點)，累積消費滿10,000元再享一卡通MONEY帳戶儲值金2%回饋(每帳戶每月最高500元)。

若使用一卡通MONEY綁定振興五倍券的用戶，並已於2021/12/31前領滿回饋金，繳學雜費可再享LINE POINTS 1%點數回饋(每帳戶每月最高100點)，合計最高可得700元價值的回饋。一卡通公司提醒，本活動需要同時開啟一卡通MONEY中的銀行帳戶自動儲值及自動儲值差額功能。

▲一卡通MONEY指定條件繳就業安定費樂享100點回饋。（圖／一卡通公司提供）

另外，雇主聘用外籍員工須繳納的就業安定費，須於每年2、5、8、11月25日前繳納，配合本期就業安定費繳納期程，一卡通公司也同步推出繳費優惠，即日起至2月底止，雇主只要透過LINE Pay「生活繳費」功能使用一卡通MONEY成功繳納就業安定費，且於活動期間使用一卡通MONEY成功消費三筆(含)以上，並開啟自動儲值與自動儲值交易差額功能，就能得到LINE POINTS 100點的回饋。