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台灣燈會主燈試燈亮相！　超搶手「虎尾燈」這裡還能買

▲台灣燈會「中央燈區」13日拆除圍籬正式亮相。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

▲台灣燈會「中央燈區」13日拆除圍籬正式亮相。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

記者許宥孺／高雄報導

台灣燈會中央主燈「鳳彩飛舞」13日終於拆除圍籬並在晚間試燈，總統蔡英文15日將出席開燈儀式，首創預約觀賞，限量1000席。此外，受到民眾歡迎的「大吉虎」昨日上午也開放預約，還有爆紅的「我最搖擺虎尾燈」燈會期間服務台仍有每日量販售也接受民眾預約。

位於衛武營的中央燈區近日密集進行測試，13日終於拆除圍籬正式亮相，讓大家一睹廬山真面目！中央主燈「鳳彩飛舞」則會在2月15日舉行開燈儀式，首創以書法藝術造型構成，透過將「鳳」字草書解構，再融入視覺元素重組立體呈現。當天有朱宗慶打擊樂團及多組特色表演團隊的精彩展演，現開放1000席主燈區座位供民眾預約觀賞，只要到台灣燈會防疫平台點選活動預約，即可參與精采的開燈儀式。

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▲「大吉虎」小提燈。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲「大吉虎」小提燈。（圖／記者許宥孺翻攝）

受到大家歡迎的「大吉虎」小提燈外型圓潤討喜，是一盞結合台灣民間信仰的虎爺造型小提燈，自公布造型以來好評不斷。除了提把展開後能變為地台，讓虎爺站立於上變身為祈求平安的小物外，可活動式的關節更能讓前腳抬起或踏地，並在可愛的虎掌下寫著「大吉」、「大利」，讓提燈充滿吉祥喻意。

▲「大吉虎」小提燈。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲「大吉虎」小提燈即日起開放預約領取。（圖／記者許宥孺翻攝）

除了購買五行暢遊碼的民眾可以贈送大吉虎小提燈，自2月14日至28日，在衛武營展區、高雄捷運部分站點也開放民眾預約領取小提燈，只要線上註冊台灣燈會防疫平台，選擇欲領取的發送點及時段，就可以領取限量發送的小提燈，每人限預約一次，每人2盞，民眾可以選擇自己方便領取的時段及發送點。

▲▼「我最搖擺　虎尾燈」。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼「我最搖擺　虎尾燈」於網路爆紅。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼「我最搖擺　虎尾燈」。（圖／記者許宥孺翻攝）

另外，造成轟動的「我最搖擺虎尾燈」，突破過往小提燈的想像，直接做成一條老虎尾巴，在尾端發光，透過網路分享爆紅，已經成為今年過年高雄最時尚應景的穿搭配件。虎尾燈以PVC製作，充氣後尾巴立體化，打開開關尾端會有LED燈閃亮，直接綁在腰上，造型搶眼又應景，文化局緊急加開1500組網路預購，仍在15分鐘內就被秒殺。電子商務平台上更是賣到3倍價，一條就要750元，可見大受歡迎。

▲▼「我最搖擺　虎尾燈」。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲每日仍可於服務台限量販售及預約「我最搖擺　虎尾燈」。（圖／記者許宥孺翻攝）

文化局表示，燈會期間於駁二藝術特區大勇區C5問吧、愛河灣燈區i-2哨船頭及i-4海風廣場服務台、衛武營燈區燈會商品販售處(近i-4服務台)等處，亦有現場限量販售及預購（每日限量，售完為止），平日（週一到週四）服務台服務時間是16:00-22:00，週五16:00-22:30，假日（週六、週日）則是14:00-22:30。

史博館表示，目前仍需考量廠商供貨量，是否加開第二批預購也未確定，最新訊息將公布於文化局粉絲專業，請粉絲們再等等！

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