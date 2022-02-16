週六起全台濕冷急凍　高山連5天可追雪！玉山、合歡山可望白頭

▲週五開始水氣漸增，配合冷空氣影響至下週二合歡山可望白頭。（示意圖／公路總局提供）

記者許維寧／台北報導

根據中央氣象局今日（2/16）中午最新資訊，本週五（2/18）開始受到華南雲雨區東移逐漸影響，中部以北、東半部、南部山區都會開始出現局部短暫雨，預計華南雲雨區將影響至下週一（2/21），屆時搭配強冷空氣南下，氣象局預測，週五開始北部2500公尺以上高山、中南部3000公尺以上高山有機會迎來降雪。

中央氣象局預報員官欣平表示，週五開始華南雲雨區漸漸東移，中部以北、東半部、南部山區開始有局部短暫雨出現，其他地區也將漸漸轉多雲。主要天氣變化在週六，屆時大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，將預計影響至下週一，屆時各地天氣都會明顯轉冷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象局預估，下一波冷空氣最冷的時間點在週日晚間至週一清晨，北部市區低溫預估為11至12度，中部以北沿海空曠地區、近山區不排除出現9至10度，南部也可能出現11至12度、花東低溫則為13至15度。

官欣平指出，由於受到華南雲雨區影響水氣充足，週六開始可說「又濕又冷」，尤其週六至下週一間全台各地都會出現降雨，北部、東北部更是整天有雨，其他地區則有局部短暫雨發生。

受水氣和低溫影響下，官欣平說，週五開始一直到下週二間，北部2500公尺以上高山，如雪山、南湖群峰、大霸尖山等都可能出現降雪；中南部3000公尺以上高山如玉山、合歡山等也有機會白頭。若未降雪也有機會出現霧淞、結霜、路面結冰等自然現象，但還提醒要上山的民眾需留意路況。