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大雨到「0°C線觸台」倒春寒！下波更強寒流連3天　專家：防加劇冷

▲▼ 。（圖／中央氣象局、NCDR）

▲下波強冷空氣更猛，0度C線已經碰觸台灣。（圖／中央氣象局）

記者許力方／台北報導

中央氣象局簡任技正伍婉華表示，明天（16日）依舊受大陸冷氣團影響，基隆北海岸、宜蘭地區降雨時間更長，且有局部大雨發生機率，加上另一小股冷空氣影響，北東高溫下降，清晨一樣冷，各地低溫下探13度，尤其新竹、苗栗近山區平地會出現較低溫。預估這波冷空氣17日（周四）減弱，18日（周五）有一波華南雲雨區東移影響，19日（周六）又有更強的冷氣團，周末將又下雨又明顯轉冷。

氣象局預報，明天仍受冷空氣影響，清晨各地仍偏冷，溫度普遍在13至15度，花東稍微高一些約16度，白天太陽出來之後各地氣溫回升，除了北台灣仍偏冷，高溫只有17至19度之外，其他地區大約為20至22度，高屏則可達23至25度，感受上較舒適溫暖，但早晚涼冷。

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▼鋒面雨彈同時來襲，周末將急遽降溫「感受特別冷」（圖／中央氣象局、NCDR）

▲▼ 。（圖／中央氣象局、NCDR）

▲▼ 。（圖／中央氣象局、NCDR）

▲▼ 。（圖／中央氣象局、NCDR）

降雨方面，氣象局指出，主要在迎風面的桃園以北及東半部地區降雨機率較高，雖然沒下雨的空檔多，但偶爾還是有些零星降雨出現，其中基隆北海岸及東北部地區的降雨明顯，雨勢也較持續，整日還是偏陰雨的天氣，有局部大雨發生機率；中南部雲量較少，大致為晴到多雲的天氣，只有在中部山區有些零星短暫雨。

預計未來一周天氣可分為兩段變化，第一階段17日前以迎風面降雨為主，其他地區多雲到晴，水氣相對較少、降雨較局部，溫度也稍微回升；第二階段為18日之後，華南雲雨區東移，全台水氣明顯增多，降雨範圍廣也較持續，加上19日下一波冷空氣南下，強度恐達強烈大陸冷氣團，將影響到21日（下周一），屆時全台寒冷，配合水氣，這3天中部以北及東北部地區有雨，其他地區也會有局部短暫雨。因後期預報有不確定性，加上天氣變化較快速，提醒民眾多留意最新天氣資訊。

前預報中心主任吳德榮則分析，下一波鋒面將於18日晚上抵達，強冷空氣將於19日南下報到，這一波強度比上一波更強，且持續時間長，20日（周日）晚上的電腦模擬預報可看出，850百帕離地面1500公尺的0度線已經接觸台灣陸地，如此推算起來，地面溫度，北部陸地將降至10度左右，可見強度相當強，這波特色是，雨量資料上，在氣溫最低時，雨還在下，類似春天「春寒雨落泉」的天氣，濕冷、高溫上不去，冷的程度加劇，提醒民眾這波天氣影響要注意防範，雨的影響大，高山降雪機率也高。

未來一周天氣，吳德榮表示，16、17日都在類似天氣，迎風面降雨、稍微回溫，桃園以南基本上不受影響，晴朗穩定，鋒面在18日晚上到台灣，抵達前有雲系從南海移入，開始有短暫雨，當晚雨就會大；19日開始受鋒面水氣影響，同時強冷空氣南下，到了20日氣溫就會急遽下降，雨水多、氣溫低，感覺會特別冷，尤其21日將濕冷下探10度。

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