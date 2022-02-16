冬季最大挑戰！恐首波寒流連下5天探10℃↓　全台濕冷時間曝

▲周末全台濕冷變天。（圖／資料照／記者李毓康攝）



記者陳俊宏／台北報導

恐入冬首波寒流！中央氣象局預報員劉沛滕表示，周五起華南雲雨區東移影響長達5天。氣象專家吳德榮提醒，周六至下周一強冷空氣南下，周日晚、下周一晨降至最低，本島平地最低氣溫再探10度以下。民間氣象愛好則說，周末強冷空氣「坐強烈冷氣團望寒流」，各地可能濕冷近3天，堪稱冬天以來最大挑戰。

氣象局觀測，今天（16日）清晨全台最低溫出現在花蓮縣鯉魚潭的10.8度。劉沛滕接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今受到大陸冷氣團影響，早晚較低溫，北部白天高溫17-19度，其他地區20-24度；桃園以北、東半部有局部降雨，其中以基隆北海岸、宜蘭較明顯，新竹以南為多雲到晴。

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劉沛滕說，周四冷空氣減弱、明顯回溫，是未來一周天氣最好的一天，北台灣高溫20-21度，中南部24-26度；周五開始華南雲雨區影響長達5天到下周二，中部以北、東半部容易下雨，周六至下周一南部也偶有局部降雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



劉沛滕提醒，周六至下周一有波冷氣團、甚至可能接近強烈冷氣團的冷空氣影響，是濕冷的天氣型態，預估周日、下周一是最低溫時間，中部以北低溫12度，局部空曠地區可能10度；下周二冷空氣慢慢減弱；下周三北部、東半部都還有些降雨。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，周四晚起鋒面的鋒前雲系移入，北台降雨機率提高，其他地區局部短暫雨的機率亦漸提高；周五晚鋒面抵達，雨勢加大；周六至下周一強冷空氣南下，天氣轉冷，強度較前波略強且持續更久，周日晚、下周一晨降至最低，本島平地最低氣溫再探10度以下。

吳德榮提醒，而這波強冷空氣伴隨的水氣很多，雨勢大、降雨範圍廣，有空檔也很短暫，因此白天氣溫回升有限，感覺會特別濕冷，為「春寒料峭」的型態，應注意保暖；海拔3200公尺以上高山，水氣及氣溫的條件皆佳，降雪可以期待。



吳德榮表示，下周一白天起至下周二白天冷空氣逐漸減弱，但各地降雨的機率仍高，下周一仍很濕冷，下周二白天氣溫略升，下周二晚另一波相對稍弱的冷空氣南下。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書提到，周末除了強烈冷空氣之外，另一個重點就是一波又一波、好像永遠下不完的冬雨，預計周四、周五起，華南雲雨帶不斷東移，帶來豐沛水氣，各國模式的累積雨量預報都顯示，中部以北、東半部雨多，尤其北基宜一帶雨量更是可觀，連南部也會偶爾一點，不再是永遠空白；周末又遇上強烈冷空氣南下，坐強烈冷氣團望寒流，目前看來各地可能濕冷近3天，堪稱冬天以來最大挑戰。