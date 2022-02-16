週末挑戰冬季首波寒流！　局部低溫探「個位數」急凍時間點出爐　

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週末挑戰冬季首波寒流！　局部低溫剩「個位數」急凍時間點出爐　

▲▼冬天、寒流、冷氣團、強烈冷氣團、濕冷、下雨。（圖／記者李毓康攝）

▲週六強冷空氣南下，有機會逼近寒流等級。（圖／記者李毓康攝）

記者許維寧／台北報導

今天（2/16）持續受大陸冷氣團影響，但白天太陽出來後各地氣溫回升。氣象局預報員官欣平表示，除了北台灣偏冷高溫只有17至19度外，其他地區大約為20至22度，高屏則可達23至25度。但迎風面地區桃園以北、東半部降雨機率仍較高，偶爾還是有零星雨勢出現；基隆北海岸及東北部的降雨仍較明顯，需留意局部大雨發生；中南部則雲量少，大致為多雲到晴。

▲▼大雨特報。（圖／氣象局）

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▲氣象局上午針對北部3縣市發布大雨特報。（圖／氣象局）

官欣平談到，明天（2/17）大陸冷氣團減弱、氣溫稍微回升，但迎風面持續有局部大雨發生機率，北部至東半部也有局部短暫雨。週五（2/18）則是華南雲雨區東移，天氣開始轉變，中部以北、東半部、南部山區開始有局部短暫雨出現，其他地區也將漸漸轉多雲。

主要天氣變化在週六（2/19）官欣平談到，屆時大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，預計影響至下週一（2/21），屆時各地天氣都會明顯轉冷。預估最冷的時間點在週日晚間至週一清晨，北部市區低溫預估為11至12度，中部以北沿海空曠地區、進山區不排除出現9至10度，南部也可能出現11至12度、花東低溫則為13至15度。

已有民間單位預測，該波冷空氣可能接近「寒流」等級，氣象局定義的冬季為12月至2月，有機會挑戰冬季首波寒流。官欣平指出，週末起中部以北局部地區確實可能出現個位數低溫，北部低溫也可能來到11度，接近寒流台北市氣象站低溫達10度的定義，但是否真有到寒流的標準還要持續觀察。

另外，官欣平談到，這波冷空氣還說到華南雲雨區東移影響，週五漸漸影響，未來將影響週六至週一，其中六、日、一各地降雨顯著，尤其北部、東北部幾乎整天有雨，其他地區也會出現局部短暫雨，南台灣雲量也會增多，因此六、日、一三天可說又濕又冷。要到下週二（2/22）冷空氣減弱，氣溫才會逐步回升，但持續受華南雲雨區影響，中部以北、東半部、南部山區仍有局部短暫雨。
 

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