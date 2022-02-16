　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

9外籍客機車衝合歡山雪地「刁車」　暖警緊急送油解危

▲▼合歡所員警擕帶油料為外籍遊客加油解危。（圖／新城警分局提供，下同）

▲▼合歡所員警擕帶油料為外籍遊客加油解危。（圖／新城警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮新城警分局合歡派出所日前晚間接獲民眾報案，在台14甲線35.2公里處有外籍遊客因機車油料耗盡受困合歡山區，希望警方可以到場給予協助。由於當時合歡山正在下雪，警方深怕民眾會失溫，立即由合歡所所長等人，帶著備用油料及保暖物品前往現場給予民眾協助。

▲▼合歡所員警擕帶油料為外籍遊客加油解危。（圖／新城警分局提供，下同）

但是警方到達所報現場並無發現有民眾在場，於是繼續往合歡山莊前進沿路尋找，最後在台14甲線32.2公里（石門山登山口）才發現是9名外籍遊客共5男4女共乘6輛機車，其中一輛機車油料耗盡無法發動，由於當時合歡山夜間氣溫驟降下雪，一群人一下子不知該如是好，正好被警方發現，員警立即給予備用油料，並提供暖暖包讓他們可以平安下山，以避免失溫危及生命。外籍遊客對於警方的熱心協助感到非常溫暖，頻頻點頭致謝。

警方表示，這群遊客均為菲律賓籍，一行人騎乘共6輛機車從花蓮出發沿著中橫公路欲往南部遊玩，行經至台14甲線接近石門山登山口處時，其中一輛機車油料用完，一行人無法繼續行程而受困。

新城警分局長林育旺表示，中橫公路總長超過百公里，海拔也超過3000公尺，沿途多屬崎嶇陡坡，極其耗油，若民眾要駕車行經中橫公路時，切記在上山前要先加滿油量，才不致耽誤行程及身處險境，如身陷手機無訊號路段時可直撥緊急求助電話112或110報案系統求助。

►超好睡的枕頭，還可以放進洗衣機洗！

ET快訊
快訊／UberEats大當機！　用戶無法點餐崩潰了
快訊／納豆驚爆「無法認人說話」！　經紀人回應了
快訊／謝和弦連PO「8女吸唇照」認了：我是垃圾！
陸軍下士拍多P、誘姦老婆A片！　母認證：我兒子
快訊／高雄爆增6例！　陳其邁下午緊急說明
四叉貓「3劑抗體超驚人」　本尊卻拋震撼彈：第4劑不打高端了
24歲男歌手慘死舞台上！　吉他彈3下突倒地
小S直播抱怨修杰楷！　脫口「陶子姐很假」爆內幕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

撞擊影像曝！台中BMW凌晨闖紅燈撞公車　2男就醫後落跑

69歲嬤接客5年！警連抓3次：怎麼又是妳　她一句話令人鼻酸

曾文彥縱火奪7命二審逃死　4項有利量刑因子曝光

士林夜市+阿里巴巴買蘋果仿冒配件轉賣　手機維修行老闆GG了

陸軍下士拍多P、誘姦老婆A片！母認證：我兒子...提告拚復職吞敗

纏訟14年！亞力山大集團無預警倒閉　今判賠8000會員2.5億

小S又過關！胖達人案二審判賠消基會342萬　小S仍免責

9外籍客機車衝合歡山雪地「刁車」　暖警緊急送油解危

22歲男遭行刑式狙殺！凶手自首也沒用　檢：法院勿給減刑

2賊使「超狡猾4招」闖娃娃機店　直接搬走兌幣機...店家慘賠11萬

小烏龜被抓！秒縮殼內躲避　獅子啃不爆硬殼...無奈離開

調皮鱷偷走糖果罐咬住不肯放　媽坐上背拿棍狂撬...成功搶回！

日月潭2.5米怪魚影像瘋傳　「真實身分」專家初判出爐

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

莉婭點名謝和弦、祈錦鈅「祝你們幸福」 祈錦鈅傻眼：她自導自演這一齣嚇到我！

福原愛爆鬆口認再婚！笑談前夫：總算離婚　江宏傑情人節不孤單…曬「餵食緊抱合照」

小S怒嗆陳漢典「做人徹底失敗」　問「愛Lulu勝過愛我」...他得意：妳有吃醋！

媽叫吃飯！貪吃鴨化身飆仔　心急狂奔腳滑外撇差點跌倒

宋江脫衣「床上撲倒朴敏英」睡了女上司　「可以親妳嗎？」《氣象廳》第二集就開船！

撞擊影像曝！台中BMW凌晨闖紅燈撞公車　2男就醫後落跑

69歲嬤接客5年！警連抓3次：怎麼又是妳　她一句話令人鼻酸

曾文彥縱火奪7命二審逃死　4項有利量刑因子曝光

士林夜市+阿里巴巴買蘋果仿冒配件轉賣　手機維修行老闆GG了

陸軍下士拍多P、誘姦老婆A片！母認證：我兒子...提告拚復職吞敗

纏訟14年！亞力山大集團無預警倒閉　今判賠8000會員2.5億

小S又過關！胖達人案二審判賠消基會342萬　小S仍免責

9外籍客機車衝合歡山雪地「刁車」　暖警緊急送油解危

22歲男遭行刑式狙殺！凶手自首也沒用　檢：法院勿給減刑

2賊使「超狡猾4招」闖娃娃機店　直接搬走兌幣機...店家慘賠11萬

新婚第1天...被婆婆叫起床掃地！她掃出4000元超開心：喜歡這習俗

大聯盟首支進入「元宇宙」　勇士隊創建虛擬球場

AOP官網稱「德國法院認定藥華藥協議有效」　公司將繼續求償

10歲童丟垃圾被捲進垃圾車　全身「只剩雙手」受困8小時畫面曝光

Uber Eats系統大當機1小時「只能自取」！業者：了解狀況中

美女師「老公精液當果醬」塗杯子蛋糕　變態餵食女學生！判刑41年

未公告直接進口禽流感國家雞蛋　農委會：是食品不會從疫區來

小S秀美腿撞衫「全球最性感女星」　竟罕見謙虛：我狀態不好

納豆驚爆「無法認人說話」留後遺症！　經紀人發聲：都有視訊通話

60歲婦愛吃炸物、喝飲料　宿便塞滿大腸腫脹8公分！一照2期了

女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」　他搭高鐵PO照喊冷！5千人怒炸

社會熱門新聞

台灣知名副導演渣行徑曝光　稱老婆是死魚

即／台最大詐騙集團！負責人沈長聲猝逝

嘉義校長偷吃道歉！　小三不忍了自爆：被騙交往還被偷拍親密照

「越南深田詠美」來台被性侵下海　悲慘故事起底

LINE瘋傳「疑港湖女神不雅照」　高嘉瑜2關鍵回應

上兵殺2子後墜樓！檢警相驗結果出爐

彩虹爺爺半夜帶妻逃離眷村　氣哭「畜生不得好死」

汐止公車站突傳巨響　24歲男墜樓身亡

陸軍下士拍多P、誘姦老婆A片！提告拚復職吞敗

亞力山大集團無預警倒閉　今判賠8千會員2.5億

太陽會「運氣哥」應召站海削千萬　成天道盟殺手小金庫

台灣知名副導演搞不倫、收音師狂性騷　女大生接連受害

台南玉井縱火殺人奪7命曾文彥二審逃死

情人節前分手！23歲失戀女醉躺路邊爆哭

更多熱門

相關新聞

朋友到車行裝手機架嫌工資貴

朋友到車行裝手機架嫌工資貴

每位老闆開店就是為了生活、賺錢，當然機車行也不例外，而對於這種靠自身專業來生存的行業來說，實際上賣的並不是產品本身，而是師傅花費多年的時間所學來的經驗以及技術，但這種無法明碼標價的技術來說，該如何收費長久以來都是大家時常討論的話題

普通人開得出4驅差別？網給答案

普通人開得出4驅差別？網給答案

19歲女雨夜無照上路　逆向撞死女騎士

19歲女雨夜無照上路　逆向撞死女騎士

男友「再踢殼把腳打斷」　她改手開飛旋踏板！網戰爆

男友「再踢殼把腳打斷」　她改手開飛旋踏板！網戰爆

母女騎買菜車雙載　「噗上武嶺片」網笑歪

母女騎買菜車雙載　「噗上武嶺片」網笑歪

關鍵字：

機車合歡山油料備足外籍客攻頂賞雪油磬受困送油解危

讀者迴響

熱門新聞

丟丟妹回歸認：快破產了！　揭百名員工「休假內幕」

丟丟妹認了快破產「1月慘賠1500萬」！遭員工捅刀

許瑋甯爆肚皮有喜！結婚2月低調停工

黑卡網紅超哥遭控「摩鐵慣犯」　女模錄下自保影片

冬季最大挑戰　恐首波寒流連雨5天探10℃↓

剛生產完「老公提分手」　歐陽靖看兒爆哭：媽媽對不起你

台灣知名副導演渣行徑曝光　稱老婆是死魚

「8：56孩牙流血抵達」被拒看診　媽嗆沒醫德

讓謝和弦混戰12女！莉婭「答應一夫多妻」滿足需求

謝和弦怒認「被莉婭弄」爆粗口！　祈錦鈅曝私訊截圖

女星驚爆多人性侵懷孕！她半夜被偷開門硬上

許瑋甯爆有喜！經紀人「33字解答」

台灣YouTuber收益第一是他！月賺466萬輾壓爆乳鋼琴女神

即／台最大詐騙集團！負責人沈長聲猝逝

對話曝光！祈錦鈅開罵「那東西根本不是個咖」

更多

最夯影音

更多
小烏龜被抓！秒縮殼內躲避　獅子啃不爆硬殼...無奈離開

小烏龜被抓！秒縮殼內躲避　獅子啃不爆硬殼...無奈離開
調皮鱷偷走糖果罐咬住不肯放　媽坐上背拿棍狂撬...成功搶回！

調皮鱷偷走糖果罐咬住不肯放　媽坐上背拿棍狂撬...成功搶回！

日月潭2.5米怪魚影像瘋傳　「真實身分」專家初判出爐

日月潭2.5米怪魚影像瘋傳　「真實身分」專家初判出爐

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面