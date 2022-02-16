9外籍客機車衝合歡山雪地「刁車」　暖警緊急送油解危

▲▼合歡所員警擕帶油料為外籍遊客加油解危。（圖／新城警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮新城警分局合歡派出所日前晚間接獲民眾報案，在台14甲線35.2公里處有外籍遊客因機車油料耗盡受困合歡山區，希望警方可以到場給予協助。由於當時合歡山正在下雪，警方深怕民眾會失溫，立即由合歡所所長等人，帶著備用油料及保暖物品前往現場給予民眾協助。

但是警方到達所報現場並無發現有民眾在場，於是繼續往合歡山莊前進沿路尋找，最後在台14甲線32.2公里（石門山登山口）才發現是9名外籍遊客共5男4女共乘6輛機車，其中一輛機車油料耗盡無法發動，由於當時合歡山夜間氣溫驟降下雪，一群人一下子不知該如是好，正好被警方發現，員警立即給予備用油料，並提供暖暖包讓他們可以平安下山，以避免失溫危及生命。外籍遊客對於警方的熱心協助感到非常溫暖，頻頻點頭致謝。

警方表示，這群遊客均為菲律賓籍，一行人騎乘共6輛機車從花蓮出發沿著中橫公路欲往南部遊玩，行經至台14甲線接近石門山登山口處時，其中一輛機車油料用完，一行人無法繼續行程而受困。

新城警分局長林育旺表示，中橫公路總長超過百公里，海拔也超過3000公尺，沿途多屬崎嶇陡坡，極其耗油，若民眾要駕車行經中橫公路時，切記在上山前要先加滿油量，才不致耽誤行程及身處險境，如身陷手機無訊號路段時可直撥緊急求助電話112或110報案系統求助。