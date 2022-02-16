周末濕冷變天恐「首波寒流」不到10℃　氣象局回應了

▲周末全台濕冷變天。（圖／資料照）



記者陳俊宏／台北報導

民間氣象愛好提醒，周末強冷空氣「坐強烈冷氣團望寒流」，堪稱冬天以來最大挑戰。對此，中央氣象局預報員劉沛滕表示，目前預報冷空氣強度是接近「強烈大陸冷氣團」，因預估台北市低溫12度。天氣風險公司天氣分析師吳聖宇則說，周日晚間到下周一溫度將會降到低點，中北部、東北部空曠地區有機會出現10-12度低溫，甚至是10度以下，可能要準備好禦寒。

吳聖宇在臉書提醒，今天（16日）、周四東北部地區的朋友，包括大台北東側、基隆北海岸、宜蘭到北花蓮沿海一帶區域，都要特別注意有機會出現較多累積雨量，以及局部短時較大雨勢的機會。

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吳聖宇指出，接著周五到周六隨著短波槽東移，在台灣東北方的這條輻合線上，會逐漸發展出明顯的台灣低壓，並且建立鋒面系統，接著通過台灣，天氣將會變得更加不穩定，各地都有下雨機會，中北部地區有局部較大雨勢。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



吳聖宇說，周六晚間到周日白天鋒面通過後，強冷空氣南下，有機會出現明顯的降溫，預報看起來這波冷空氣威力可能達到強烈大陸冷氣團等級；周日晚間到下周一溫度將會降到低點，中北部、東北部空曠地區有機會出現10-12度低溫，甚至是10度以下，先提醒大家注意，可能要準備好禦寒的措施。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書提到，周末遇上強烈冷空氣南下，「坐強烈冷氣團望寒流」，目前看來各地可能濕冷近3天，堪稱冬天以來最大挑戰。對此，劉沛滕接受《東森新媒體ETtoday》表示，目前預報冷空氣強度是接近強烈大陸冷氣團，因預估台北市低溫12度。

劉沛滕提醒，周五開始華南雲雨區影響長達5天到下周二，中部以北、東半部容易下雨，周六至下周一南部也偶有局部降雨；周六至下周一冷空氣影響，是濕冷的天氣型態，預估周日、下周一是最低溫時間，中部以北低溫12度，局部空曠地區可能10度。