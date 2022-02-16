他情人節轉帳狂失敗　單身男見「美女甜喊5字」尷尬了

記者黃翊婷／綜合報導

台北一名單身網友15日凌晨1時許在超商遇到一名阿伯，說要轉帳給朋友卻一直失敗，他好心幫忙，沒想到在阿伯的LINE對話中看到「老公好了嗎」、「老公我愛你」等內容，對方帳號使用不知名的美女當大頭照，明顯就是標準的詐騙集團，但他當下也不好意思直接戳破真相，只好轉交給店員處理。

▲原PO好心幫忙，卻意外發現阿伯被詐騙。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO在臉書「爆廢公社」的文章中提到，15日凌晨1時許前往超商打算領錢買菸，排隊等待ATM時，前方的阿伯轉帳轉了很久，他熱心詢問是否遇到困難，阿伯說要轉帳給朋友，但是錢一直轉不出去，「我把他的交易明細表拿過來看了一下，我發現他的帳戶沒有設定轉帳功能，這時候我就放心了！」

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原PO說，阿伯把手機裡的LINE對話內容拿給他看，所謂的「朋友」，其實是掛著美女大頭照的詐騙集團帳號，「我看那個帳號就是標準的詐騙集團圖像，然後一直跟他講說『老公好了嗎』、『老公我愛你』，我真的很不好意思跟那個阿伯講，『你被詐騙集團騙了』，後續我告訴店員，交給店員處理了。」

這篇文章公開之後，吸引超過4900名網友按讚，並紛紛留言表示，「老人家沒人陪伴，遇到這種詐騙很容易就陷進去了，老年被騙情又騙財，真的會很淒慘，感謝原PO阻止，願一生平安」、「之前在超商也遇到一個，剛好警察來巡邏，警察還當場打給對方，也是叫老公的，結果聽到是警察秒掛電話」。

還有不少網友擔心家中長輩中招，決定抽空去關閉長輩帳戶的轉帳功能；也有熱心網友分享個人的解決方式，「我會假裝幫阿伯匯款，跟阿伯說如果對方說沒收到錢，就是要騙你，不要相信他。」