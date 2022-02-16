30K月光族一日開銷曝光　「沒揮霍就沒了」內行人揪1點穩贏

記者黃翊婷／綜合報導

日前「30歲月薪3萬元很弱」的議題在網路掀起熱烈討論，一名網友15日在臉書PO出朋友的一日開銷，光是三餐費用就要571元，再加上通勤費、房租、水電費等等，一個月預計得花費2萬8629元，難怪3萬元的月薪一到月底就全部用光了。不過，很快就有眼尖網友發現，部分餐費竟然有打統編，反過來調侃這根本就是炫耀文，「可以打統編報帳這點就贏了。」

▲原PO分享朋友的一日開銷。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社，下同）

原PO在臉書「爆廢公社」的文章中提到，身邊有一位朋友月薪3萬元，他一天的花費如下：

[廣告]請繼續往下閱讀...

早餐：7-11油飯＋豆花＋礦泉水＝124元。

午餐：叫Uber Eats的滷排骨飯套餐170元。

晚餐：泰泰排骨套餐178元、必勝客披薩99元。

原PO說，朋友之所以都點套餐，是因為有些店家只賣套餐，除了餐費之外，再加上60元的坐車費用，相當於一天就要花費631元，一個月30天就要1萬8930元，另外還有房租8500元、機車油錢500元、網路費用699元，總計2萬8629元，「難怪他說薪水剛好全部用光。」

▲網友覺得原PO的朋友吃超好。

這篇文章公開之後，掀起網友正反意見熱議，有人跟著感嘆，「真的很悲哀，吃點自己愛吃的，也沒有到很揮霍，然後就沒有然後了，人生到底圖個什麼」；也有人覺得是原PO的朋友不懂理財，「一個不懂得存錢的人，月薪多少就花多少」、「吃太好錢當然不夠花」、「這就算是5萬元薪資也沒好生活可以過」。

甚至有眼尖網友發現，從原PO附上的照片中可以看見，部分有開發票的項目是有打統編的，反虧這根本就是炫耀文，「還可以打統編，怎麼算自己的開銷」、「打統編可以報帳，盡量吃」、「可以打統編報帳這點就贏了」。

▼有眼尖網友發現餐費居然可以打統編報帳。