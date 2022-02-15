元宵節吃湯圓！他一撈驚見「整坨人腦」　網笑：粉色是戀愛記憶

▲原PO分享自家的「人腦湯圓」。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

實習記者林郁婷／綜合報導

今（15）天是元宵節，元宵節當然要吃湯圓，以為自己添好運。一名網友就分享幾年前元宵節的一則趣事，他的老母煮了一鍋元宵，卻堅持要等晚上放涼後再吃，等到晚上要吃時用湯匙一撈，元宵全都黏在一起，乍看之下像極了「人腦」，讓他哭笑不得。

一名男網友在「爆廢公社」發文出賣自己的媽媽，分享幾年前的一次元宵節，他的媽媽堅持要中午就把元宵煮好，先放涼晚上再吃，「即使我強烈的制止，但依舊無法抵擋她的任性。」等到了晚上，媽媽將元宵拿出來後，「湯匙這麼一撈，用元宵做成的人類大腦就這麼出現了」，老母尷尬的試圖用湯匙分開，每分開一次就彷彿某段記憶跟著消失...」。

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他用自己的經驗給出良心建議，「奉勸各位，無論湯圓或元宵，千萬記得要吃的時候再煮，不要煮了不吃硬要給他放涼！除非你也打算來碗人腦元宵！」最後不忘祝大家元宵節快樂。

網友看完紛紛表示，「和我媽一模模一樣樣」、「突然想到了以前阿嬤煮的湯圓，也是都這麼團結一心的」、「巨大元宵」、「粉紅色是戀愛的記憶嗎」、「母親在示範團結力量大」、「元宵做的大腦」、「每少吃一次湯圓，就能減少一位人類受害」。