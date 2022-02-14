奧客叫3杯飲料「指定1分糖」威脅：超過就給負評！　店家傻眼

▲原PO要求飲料只要1分糖。（示意圖／ETtoday資料照）

記者施怡妏／綜合報導

現代人生活忙碌，多半會使用外送平台叫餐，但因為無法直接與店家聯繫，會透過備註的方式，告知店家製作餐點需注意的地方，有店家日前接到一筆外送訂單，因為店內飲品設定「固定甜度」，有客人就要求飲料只要「1分糖」，而且還被備註「甜度勿超過微糖」，若甜度超過微糖，就要到各個平台上留下負評。

店家在臉書「爆廢公社」發文，有客人用外送平台點了3杯飲料，分別是荔枝青茶、梅子青茶、草莓果粒茶，並要求飲品的甜度只要「1分糖」就好，不過，因為部分飲品有設定「甜度固定」，因此無法更改，客人便在備註寫下「甜度勿超過微糖」。

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此外，該客人還放話，如果甜度超過微糖，「會到任何能給評價的地方留負評」，若店家覺得這些備註的字很礙眼，就應該考慮開放甜度給消費者做選擇，而不是寫上甜度固定。原PO看到訂單後超傻眼，「也太糟蹋人了，選的飲品就沒有加糖了要怎麼調整甜度，這樣的客人我們也難為」。

▲客人表示，如果甜度超過微甜，就要留負評。（圖／翻攝自FB爆廢公社）

貼文曝光後，網友們看了也覺得憤怒，「有接到恐嚇信的感覺」、「怎麼敢惹餐飲業，等等被加料」、「祝他工作時也會遇到跟自己一樣的客人」、「我覺得敢得罪做吃的人都很有種，都不怕喝加料的」、「甜是多甜，每個人對甜的感受不同，誰曉得你的微糖是多甜」、「完美的詮釋了如何只花178塊，卻展現出如同消費178萬的氣場」。

許多網友建議原PO，遇到這樣的客人直接退單，「這種的建議直接取消訂單，就說他要的商品沒賣」」、「荔枝沒有，梅子沒有，草莓賣光，不好意思，錢退給你」、「直接棄單，下一位」、「你的餐點預計七到十個工作天送達，目前正送往實驗室進行糖分測定中」、「拒單、退款、拉黑，不缺他這一單生意」。