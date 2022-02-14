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9成人沒發現　Foodpanda「熊貓左耳缺一角！」釣出鄉民神回覆

▲▼外送平台foodpanda。（圖／記者呂佳賢攝）

▲外送平台foodpanda。（圖／記者呂佳賢攝）

記者施怡妏／綜合報導

外送平台十分發達，大家為了方便經常使用App點餐，不過你曾有認真注意看過「Foodpanda」的招牌吉祥物「胖胖達」，有眼尖的網友發現，熊貓的左邊耳朵缺了一角，很像是「被TNR過後的毛小孩」，不明白特別設計結紮的用意是什麼，貼文一出引起網友討論。

有網友在PTT發文，「Foodpanda的熊貓特別結紮是為了什麼？」看到Foodpanda的形象廣告，但不明白為何耳朵要特別設計「已結紮的標示」，而且這只是外送業者的吉祥物，普通畫出來就好，「有人會去在乎吉祥物有沒有結紮嗎？而且這隻是外送業的吉祥物，也不是什麼動保處吉祥物，特別設計結紮不知道是為了什麼？」

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▲▼ 。（圖／翻攝自foodpanda臉書）

▲▼胖胖達的耳朵缺了一角，代表已結紮。（圖／翻攝自foodpanda臉書／Line貼圖）

▲▼ 。（圖／翻攝自Line貼圖）

貼文曝光後，許多網友也很納悶，「剪貓耳就是結紮過的」、「故意埋彩蛋給你們宣傳的」、「你不說，9成的人根本沒發現」、「熊貓應該拼命讓牠們繁殖吧」、「配合少子化政策啦」。

據了解，Foodpanda於2021年底推出品牌吉祥物「胖胖達」，以熊貓原型與母貓結紮之剪耳記號為名，常於動畫廣告與活動現身，但沒有多說明，為何要特別設計已結紮的記號。不過，仔細一看，Foodpanda的外送箱子，圓形LOGO上的熊貓是沒有剪耳的，只有廣告中的熊貓是有剪耳，另外，Foodpanda推出的胖胖達Line貼圖，也有特別畫出剪耳的記號。

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