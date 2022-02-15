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大陸 大陸焦點 特派現場

湯麵灑出來被退訂！外送員整袋「拎起怒砸」…他見窗戶卡麵條傻眼

▲▼營養師傳授吃麵不胖秘訣。（圖／Pexels）

▲男子收到外送餐點，湯灑出了一半，於是要求退單，沒想到外送員竟然拿餐點砸他家。（示意圖／Pexels）

記者柯振中／綜合報導

河北承德一名楊姓男子透過外送平台點餐，但餐點抵達時，湯麵的湯幾乎都灑了出來，因此選擇退餐，沒想到外送員離場後，竟然拿起被退掉的餐點，朝他家的窗戶猛砸洩憤，引起網路熱烈討論。對此，該外送平台也表示，已經開除當事外送員，再行培育新員工。

根據《澎湃新聞》報導，楊姓男子收到餐點時，整碗麵的湯有一半灑出來，全在塑膠袋裡面，讓他相當傻眼，告知外送員「湯灑了這麼多，我沒法吃退了吧」，對方二話不說，直接扭頭出門。

▼男子遭到外送員砸湯麵攻擊，窗戶上都是麵條、辣椒油與湯。（圖／翻攝《澎湃新聞》）

▲▼男子遭到外送員砸湯麵攻擊。（圖／翻攝《澎湃新聞》）

不到一分鐘的時間，楊男突然聽間窗戶傳來「框噹」的聲響，走出門一看，發現窗戶上全是辣椒油、湯與麵條，讓他氣炸了，立刻向外送平台投訴。

▲▼男子遭到外送員砸湯麵攻擊。（圖／翻攝《澎湃新聞》）

▲▼男子遭到外送員砸湯麵攻擊。（圖／翻攝《澎湃新聞》）

▲▼男子遭到外送員砸湯麵攻擊。（圖／翻攝《澎湃新聞》）

平台得知消息，也立刻將人開除，後續再培訓其他外送員到職。不過，楊男仍怒轟，這可能不只是該名外送員的問題，而是整個平台的管理已經出現紕漏，才會發生這種事件。

對此，網友們也留言譴責，「門檻低、素質差」、「大少爺體驗生活來了」、「火氣真大」、「小心被開除的當事人報復」、「雖然灑漏可能是店家包裝問題+運送顛簸問題，但這脾氣？？看給他慣得」、「這心理素質，要是被開除，指不定幹出什麼事來。」

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