　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／侯友宜提「四大指標」　邊境鬆綁是未來要走的路

記者楊蕓／新北報導

國內疫情趨緩，指揮中心宣布將鬆綁入境檢疫期縮短至10天。對此，新北市長侯友宜16日表示，邊境鬆綁前要看四大指標，包括全球疫情是否舒緩、疫苗第三劑覆蓋率、境內疫情變化以及醫療量能，他認為，在這四大指標的基礎下，邊境鬆綁是未來要走的路。

▲▼侯友宜主持新北市市政會議。（圖／新北市府提供）

▲新北市長侯友宜。（資料照／新北市府提供）

侯友宜指出，邊境鬆綁前要看四大指標，第一個是全球疫情是否舒緩；第二個是疫苗第三劑覆蓋率，目前新北市已經打了3成4，希望能快速拚到5、6成；至於第三、四個指標分別是醫療量能及境內疫情變化，侯友宜說，從春節觀察到現在，新北的疫情算是穩定，因此只要境內疫情穩定、醫療量能能夠支撐、疫苗覆蓋率達一定程度，再加上全球疫情舒緩，邊境鬆綁是未來要走的路。

國內疫情相對穩定，侯友宜今天在市政會議中提出，新北市對於疫情觀測，從2/7春節假期結束起，到2/21是關鍵的兩週，「如果有出現大的變化，要觀察到28號。」

侯友宜會後進一步說明，由於新北狀況跟其他縣市不同，新北市是移民的故鄉，春節期間有大量人口移動，加上鄰近的桃園市疫情較嚴重，因此新北市評估觀察期為春節後兩到三週，至於新北提出觀察到28日，則是中央訂定二級警戒的指標。

侯友宜表示，從國內爆發Omicron疫情以來，新北的策略就是保持全面戒備、戒慎恐懼，讓民眾保有原有的新型態生活，並沒有祭出加嚴措施，因此也沒有所謂的微解封問題。

►住這裡超划算！逛逢甲爽玩台中

ET快訊
讓謝和弦混戰12女！　莉婭「答應一夫多妻」滿足需求
週末低溫下探「個位數」！　急凍時間點出爐
快訊／港湖女神不雅照LINE瘋傳！　高嘉瑜開告了
快訊／疫情擴大！　中油大林廠至少3人確診
黑卡「全台最有錢YTR」已婚爆帶妹上摩鐵！　辣模身分曝
丟丟妹快破產「1月慘賠1500萬」　怒嗆：不會給你好過

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／侯友宜提「四大指標」　邊境鬆綁是未來要走的路

高嘉瑜開告！LINE瘋傳「疑港湖女神不雅照」　報案提告妨害名譽

快訊／教育部擬「9月起高中生延後到校」　侯友宜表態：樂觀其成

林為洲反擊陸媒點名暗獨　「我還猛毒勒，都你們在講！」

周春米要當「屏東第一女縣長」　政策電子書首曝光

國民黨「已有人選」不辦台北市長初選　羅智強：在野陣營能贏最重要

陸媒點名藍委「暗獨派」　朱立倫批戰狼嘴臉：我們是中華民國派！

砲轟民眾黨「道德淪喪」　黃韋鈞：前科犯、親中人士洗白俱樂部

中共眼裡沒有中華民國　蘇貞昌勸國民黨：別再逢迎中國

「海董」林崑海罹癌病逝　蘇貞昌：一生堅持台灣主權令人敬佩

小烏龜被抓！秒縮殼內躲避　獅子啃不爆硬殼...無奈離開

日月潭2.5米怪魚影像瘋傳　「真實身分」專家初判出爐

調皮鱷偷走糖果罐咬住不肯放　媽坐上背拿棍狂撬...成功搶回！

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

莉婭點名謝和弦、祈錦鈅「祝你們幸福」 祈錦鈅傻眼：她自導自演這一齣嚇到我！

福原愛爆鬆口認再婚！笑談前夫：總算離婚　江宏傑情人節不孤單…曬「餵食緊抱合照」

小S怒嗆陳漢典「做人徹底失敗」　問「愛Lulu勝過愛我」...他得意：妳有吃醋！

媽叫吃飯！貪吃鴨化身飆仔　心急狂奔腳滑外撇差點跌倒

林志玲遭影射...小S氣：關那些人屁事　曝大S變超美「工作全推給妹妹XD」

快訊／侯友宜提「四大指標」　邊境鬆綁是未來要走的路

高嘉瑜開告！LINE瘋傳「疑港湖女神不雅照」　報案提告妨害名譽

快訊／教育部擬「9月起高中生延後到校」　侯友宜表態：樂觀其成

林為洲反擊陸媒點名暗獨　「我還猛毒勒，都你們在講！」

周春米要當「屏東第一女縣長」　政策電子書首曝光

國民黨「已有人選」不辦台北市長初選　羅智強：在野陣營能贏最重要

陸媒點名藍委「暗獨派」　朱立倫批戰狼嘴臉：我們是中華民國派！

砲轟民眾黨「道德淪喪」　黃韋鈞：前科犯、親中人士洗白俱樂部

中共眼裡沒有中華民國　蘇貞昌勸國民黨：別再逢迎中國

「海董」林崑海罹癌病逝　蘇貞昌：一生堅持台灣主權令人敬佩

智邦深圳子公司停工　美系外資仍看好喊買、目標價332元

小S直播喝茫抱怨修杰楷！脫口「陶子姐很假」爆內幕　2.3萬人看呆

后豐大橋女教師命案　男友重判變無罪！檢提「5違法」再上訴

港增4285例確診、逾3000人初步陽性　1.2萬人留社區「等候送院」

黃牌重機鑽車縫卻被汽車駕駛唸？發文求解：只有紅盾牌不行好嗎

西蒙斯聯手KD、厄文：很可怕　期待作客費城「沒跟恩比德說話」

9點打烊「8：56孩牙流血抵達」被拒看診　媽留1星嗆沒醫德！臉腫了

元宇宙、電動車大爆發　半導體陷人才荒缺3.4萬人創7年新高

可摺疊iPhone渲染圖曝光！　郭明錤：有望在2023年前發布

立委收賄案將辯結　主嫌李恆隆出庭嗆：輸給專偷人家東西的財團

口內扁桃腺結石！他用棉花棒狂戳 下秒「超噁黃漿粒」爆出大噴射

政治熱門新聞

LINE瘋傳「疑港湖女神不雅照」　高嘉瑜開告了！

快訊／嘉聯益+2足跡曝光　去過新北7-11、全聯、康是美

砲轟民眾黨「道德淪喪」　黃韋鈞：前科犯洗白俱樂部

高嘉瑜喊「要好好愛自己」　鄧佳華亂入

北市府未掌握萬華阿公店釀疫情？民眾黨反嗆監察院

阿北出事了　柯文哲急召喚「血滴子」回歸內幕

勤業眾信員工染疫　176人PCR陰解隔

中共眼裡沒有中華民國　蘇貞昌勸國民黨：別再逢迎中國

「海董」林崑海罹癌病逝　蘇貞昌：一生令人敬佩

如果明天是台北市長選舉投票日，您會投給誰

「政壇林青霞」橫空出世

可以跑攤、遶境了！16日起宗教場所、集會活動防疫鬆綁

林為洲反擊陸媒：暗獨？我還猛毒勒！

陸官媒點名藍營這2人　破壞力大於「明獨」民進黨

更多熱門

相關新聞

快訊／9月起高中生延後到校　侯友宜表態：樂觀其成

快訊／9月起高中生延後到校　侯友宜表態：樂觀其成

教育部研擬9月起實施高中生延後上學時間，引起熱議。新北市長侯友宜16日受訪時表示，他樂觀其成，且高中生已經有獨立思考及判斷能力，讓他們在朝會時間選擇自己想做的職涯發展、興趣，這是好事。

日擬3月逐步解封　外國人隔離縮至3天

日擬3月逐步解封　外國人隔離縮至3天

米可白舊照洩「真實名字」　網：侯友宜是對的！

米可白舊照洩「真實名字」　網：侯友宜是對的！

角力女教練助警擒抱毒品通緝犯　侯友宜頒獎表揚

角力女教練助警擒抱毒品通緝犯　侯友宜頒獎表揚

3幕僚請辭選議員　侯友宜：沒有「侯家軍」只有踏實築夢的年輕人

3幕僚請辭選議員　侯友宜：沒有「侯家軍」只有踏實築夢的年輕人

關鍵字：

侯友宜邊境管制

讀者迴響

熱門新聞

丟丟妹回歸認：快破產了！　揭百名員工「休假內幕」

許瑋甯爆肚皮有喜！結婚2月低調停工

黑卡網紅超哥遭控「摩鐵慣犯」　女模錄下自保影片

冬季最大挑戰　恐首波寒流連雨5天探10℃↓

剛生產完「老公提分手」　歐陽靖看兒爆哭：媽媽對不起你

台灣知名副導演渣行徑曝光　稱老婆是死魚

丟丟妹認了快破產「1月慘賠1500萬」！遭員工捅刀

謝和弦怒認「被莉婭弄」爆粗口！　祈錦鈅曝私訊截圖

即／台最大詐騙集團！負責人沈長聲猝逝

女星驚爆多人性侵懷孕！她半夜被偷開門硬上

台灣YouTuber收益第一是他！月賺466萬輾壓爆乳鋼琴女神

抖音網紅酸台灣沒快車！賽車教父怒約戰

周末冷空氣　恐成首波寒流

對話曝光！祈錦鈅開罵「那東西根本不是個咖」

祈錦鈅「下最後通牒」逼莉婭道歉！　揚言退演藝圈

更多

最夯影音

更多
小烏龜被抓！秒縮殼內躲避　獅子啃不爆硬殼...無奈離開

小烏龜被抓！秒縮殼內躲避　獅子啃不爆硬殼...無奈離開
日月潭2.5米怪魚影像瘋傳　「真實身分」專家初判出爐

日月潭2.5米怪魚影像瘋傳　「真實身分」專家初判出爐

調皮鱷偷走糖果罐咬住不肯放　媽坐上背拿棍狂撬...成功搶回！

調皮鱷偷走糖果罐咬住不肯放　媽坐上背拿棍狂撬...成功搶回！

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面