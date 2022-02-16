快訊／侯友宜提「四大指標」　邊境鬆綁是未來要走的路

記者楊蕓／新北報導

國內疫情趨緩，指揮中心宣布將鬆綁入境檢疫期縮短至10天。對此，新北市長侯友宜16日表示，邊境鬆綁前要看四大指標，包括全球疫情是否舒緩、疫苗第三劑覆蓋率、境內疫情變化以及醫療量能，他認為，在這四大指標的基礎下，邊境鬆綁是未來要走的路。

▲新北市長侯友宜。（資料照／新北市府提供）

侯友宜指出，邊境鬆綁前要看四大指標，第一個是全球疫情是否舒緩；第二個是疫苗第三劑覆蓋率，目前新北市已經打了3成4，希望能快速拚到5、6成；至於第三、四個指標分別是醫療量能及境內疫情變化，侯友宜說，從春節觀察到現在，新北的疫情算是穩定，因此只要境內疫情穩定、醫療量能能夠支撐、疫苗覆蓋率達一定程度，再加上全球疫情舒緩，邊境鬆綁是未來要走的路。

國內疫情相對穩定，侯友宜今天在市政會議中提出，新北市對於疫情觀測，從2/7春節假期結束起，到2/21是關鍵的兩週，「如果有出現大的變化，要觀察到28號。」

侯友宜會後進一步說明，由於新北狀況跟其他縣市不同，新北市是移民的故鄉，春節期間有大量人口移動，加上鄰近的桃園市疫情較嚴重，因此新北市評估觀察期為春節後兩到三週，至於新北提出觀察到28日，則是中央訂定二級警戒的指標。

侯友宜表示，從國內爆發Omicron疫情以來，新北的策略就是保持全面戒備、戒慎恐懼，讓民眾保有原有的新型態生活，並沒有祭出加嚴措施，因此也沒有所謂的微解封問題。