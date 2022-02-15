角力女教練助警擒抱毒品通緝犯　侯友宜頒獎表揚

▲角力女教練李嘉菱助警擒抱毒品通緝犯，侯友宜頒獎表揚。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／新北報導



新北市淡水警分局興仁派出所警員黃昱嘉日前在超商巡邏，發現陳姓毒品通緝犯形跡可疑、見警閃躲，上前盤查時卻遭對方反抗企圖逃脫，正巧淡水正德國中一名柔道角力隊的女教練李嘉菱準備進到超商消費，見義勇為協助員警擒抱這名毒品通緝犯，新北市長侯友宜15日上午也特別在市府治安會報中，親自頒獎表揚李嘉菱，稱讚她的勇氣與機警，更是「警民合作、維護治安」的最佳典範。



侯友宜今天上午在警察局召開市府治安會報，針對日前淡水正德國中角力女教練李嘉菱奮勇協助警方緝捕通緝犯，特別頒獎表揚，興仁派出所警員黃昱嘉在日前大年初二傍晚，到淡水區淡金路三段的便利超商巡簽，發現1名男子機車鑰匙未拔，打算進入超商內提醒他，但男子看見警察靠近，眼神閃若、神色緊張，企圖躲避員警盤查。



警員黃昱嘉直覺有異，要求他提供身分證件，男子卻趁警方查詢小電腦時，一個轉身往店外狂奔，警員黃昱嘉一把抓住他的雨衣，路過民眾見狀也紛紛上前攔阻，這時一名女子身手矯捷從男子身後施出角力擒抱的動作，讓員警噴灑辣椒水，順利將這名毒品通緝犯壓制逮捕。



原來這名拔刀相助、見義勇為的女子是正德國中柔道角力隊的22歲女教練李嘉菱，她是土生土長的淡水人，目前就讀台北市立大學技擊運動學系三年級，國中就讀正德國中，一開始接觸柔道，但發現更愛角力，於是在角力的擂台上開始展露頭角，國三與高一蟬聯全中運角力冠軍，更參加2017亞洲青少年角力賽勇奪銅牌，能回到母校任教，把所學傳授給學弟妹是她最開心的事，她發揮所學協助警方順利制伏43歲陳姓毒品通緝犯，雖然事後發現左腳腳趾輕微撕裂傷，但她覺得能夠利用本身的專業技能替治安盡力，感到相當開心與榮幸。



侯友宜表示，感謝正德國中的李嘉菱教練及這些銀行行員、超商店員的見義勇為、積極主動，更重要的是能在現場掌握狀況，通報給警政單位，讓警察機關能夠在最快的時間緝捕匪徒及攔截詐騙提款，讓被害者的損失能夠降低，這些當場所做的勇敢行為，都是幫忙打擊犯罪最重要的一環，特別是陳嘉菱，她能發揮平常角力訓練所學，臨場反應運用在協助維護治安，更是難能可貴，更是警民合作、維護治安的最佳典範。



此外，上午的治安會報，警察局少年警察隊也特別專案報告全國首創的「三層校園安全防護網」，為維護校園師生安全，警察局結合市府相關局處、社區及學校等網絡資源，針對校內、校園周邊及社區治安等層面，全國首創規劃「三層校園安全防護網」，並結合高關懷青少年通報中心，有效防處兒少被害事件發生，另針對參與街頭聚眾滋事少年實施關懷協助，防處成效卓著。

統計新北市兒少被害人數從108年起逐年下降，其中110年較109年下降達10%，遠優於全國比例3.03%；少年犯罪人口率(人/每10萬人口)從108年起更是逐年下降，其中110年較109年下降達1.45；110年新北市少年犯罪人口率3.8，為六都最低，遠低全國少年犯罪人口率7.92；少年犯毒品罪人數從108年起逐年下降，其中110年較109年下降達43.2%，顯示這項規劃與創舉，確實有效降低少年犯罪，未來也將持續實施。