女兒生字作業「什麼不是ㄕㄜˊ」　正確讀音曝！爸愣：被笑沒讀書

▲什讀作「ㄕㄣˊ」。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

記者曾筠淇／綜合報導

讀音改來改去，怎麼以前學的跟現在教的都不一樣？這名網友貼出女兒的生字簿，訝異表示「什」的注音居然變成「ㄕㄣˊ」，害他被女兒笑說沒讀書。貼文曝光後，不少爸媽也表示，「崩潰+1」、「我兒子常常抱怨，怎麼這個字的讀音也改了」。

這名網友在臉書社團「爆廢公社」上貼文，提到他昨天檢查女兒功課時，意外發現「什」麼的讀音和他以前學得不一樣，這個字是什麼時候改成「ㄕㄣˊ」麼了？原PO表示，他小時候一直都是學「ㄕㄜˊ」，改了讀音後，他反而還被女兒笑說沒讀書，真的是「活到老，學到老」。

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▲網友貼出1992年出版的字典，表示以前讀「ㄕㄜˊ」。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「對啊！早期都是ㄕㄜˊ+1」、「現在跟以前真的有差」、「很正常，一直改來改去，不要太在意，不然會氣死自己」、「代溝就是這樣產生的」、「很久很久以前就教ㄕㄜˊ囉」、「ㄕㄜˊ麼／ㄕㄣˊ麼，鞦韆／秋千，佈置／布置，我也有適應新讀音」、「無法接受的是主ㄐㄧㄠˇ變主ㄐㄩㄝˊ」。

此外，還有網友貼出1992年出版的字典，從圖中可見，以前「什」麼只讀作「ㄕㄜˊ」，為表示疑問的語詞，和「甚麼」兩字相同。另根據「教育部重編國語辭典修訂本」，「什」現在則有ㄕˊ、ㄕㄣˊ和ㄕㄜˊ三個讀音，「什麼」主要讀作「ㄕㄣˊㄇㄜ˙」，又音「ㄕㄜˊㄇㄜ˙」。

▼「什」麼讀ㄕㄣˊ，又因ㄕㄜˊ。（圖／翻攝自教育部重編國語辭典修訂本）

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