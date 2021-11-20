小四國語考改錯字！「18禁題目」老司機全懂了：爺爺身體好威猛

▲這道題目吸引網友熱烈討論。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

記者曾筠淇／綜合報導

這題目要交由老司機來解答！一名女網友發文表示，日前小四的孩子拿著國語考卷，問她「這一格答案要怎麼改？」她仔細看了看後，不禁捏把冷汗。題目曝光後，大票網友也忍不住直呼，「爺爺有活力」、「這題有陷阱」。

這名女網友在臉書社團「爆廢公社」上貼文，提到日前有小四生拿著功課問她「這一格答案要怎麼改？」從照片可見，國語考卷第二大題為「改錯字」，而第4小題就是讓小四生一頭霧水的題目。

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題目寫道「（ ）爺爺平日喜歡幹朋友下期聊天。」因為該道題目只有一個括號，所以理論上只會有一個錯字。原PO看了臉上三條線，不禁直呼「跪求神解！真實事件發生。」

事實上，題目本來應該只有要問「下『期』聊天」錯在哪，而「幹朋友」則是把「跟」打成「幹」，因此貼文曝光後，就有不少網友留言回應，「答案應該是棋，但是那個幹應該是打錯」、「隱藏版的錯字」、「跟、棋」、「只能改一個字，你要選哪個」、「期錯了啊！這有什麼問題嗎」、「明明有兩個錯字，老師怎麼了」。

這道題目也吸引不少老司機表示，「奶奶在後面瞪著爺爺，而且他看起來很火」、「爺爺壞壞」、「難怪朋友很愛爺爺（驚）」、「爺爺安捏母湯喔」、「爺爺走在時尚尖端」、「爺爺的心臟還不錯」、「爺爺身體很好喔」、「爺爺真的很威猛」、「爺爺你好壞」、「爺爺老當益壯」。