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「哪個『當』讀音不同」小一國語考倒媽　正解曝！網驚：都一聲啊

▲▼ 。（圖／記者曾筠淇製）

▲這道小一國語題考倒不少人。（圖／記者曾筠淇製）

記者曾筠淇／綜合報導

很多爸媽若是搞不懂孩子的考卷、作業，就會將題目PO上網，向廣大網友求助。一名媽媽日前就貼出小一女兒的國語作業，直呼那道題目「也太難了吧！」該題主要是在問學生多音字，不過卻讓不少人被考倒，因為正確答案和平常口語讀出來的音根本不一樣！

這名媽媽在臉書社團「小一聯盟」上驚呼，「小一出的這個題目也太難了吧！」從她PO出的照片可以見得，該道題目問說「下面哪個『當』的讀音和其他三個不同？」4個選項分別是「當」年、「當」然、「當」真和相「當」。

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「當」字有一聲「ㄉㄤ」和四聲「ㄉㄤˋ」兩個讀音，但是，不少人在說上述4個詞彙時，都是讀「ㄉㄤ」；因此，這名媽媽就被小一國語題給考倒，不知道究竟哪個讀音和其他三者不同。

▲▼ 。（圖／原PO授權引用）

▲媽媽被小一國語題考倒。（圖／原PO授權引用）

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「念了三次都是ㄉㄤ」、「我也覺得難，現在很多音都跟我們之前念的不同」、「我4個都覺得是一聲」、「怎麼覺得都一樣」、「我被『當』掉了」、「題幹念了16次，發音還是全部一樣」、「差點我就錯一輩子了」、「高麗（ㄌㄧˊ）菜，我相信也沒幾個人知道，我們得和孩子一起學習了」。

不過，也有不少人秒答「『當』真讀作ㄉㄤˋ」，「課本有教」、「課本裡有、老師也都有教多音字」、「有看大陸劇就猜得到答案」、「用消去法就簡單了」、「這個課本後面補充通常會有」。

據了解，「當」字讀作「ㄉㄤ」時，有擔任、主持、主管、應該、相等、承受、對著、正值、本、抵擋的意思；讀作「ㄉㄤˋ」時，則有認為、抵押、圈套、合宜、成績不及格的解釋。媽媽PO出的題目中，「當真」的「當」就解釋為「認為、視為」。

▲▼ 。（圖／翻攝自「教育百科」）

▲▼當有「ㄉㄤ」和「ㄉㄤˋ」2個讀音。（圖／翻攝自「教育百科」）

▲▼ 。（圖／翻攝自「教育百科」）

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