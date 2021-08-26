「6÷2（1+2）」竟算出2種答案！網兩派戰翻　專家曝正確算法

▲一道數學題竟算出2種答案。（圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

一道簡單的「四則運算」數學題，居然讓大票網友算出2種答案！一名網友貼出一行算式與大家討論，怎料一派人回答「1」，另一派人卻說「9」才是正解，至於正確解答為何，先前也曾有數學專家拍片解釋。

這名網友在臉書社團「爆廢公社」上貼出一道題目，「你認為答案是？6÷2（1+2）=」。他雖將算式貼了出來，但卻沒有多說些什麼，只留下「......」，推敲可能覺得有些無言。

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題目曝光後，網友紛紛留言表示，「看數學程度，小學生答案會是9，因為還沒學代數觀念，中學後開始有代數觀念，答案會是1」、「6÷2×3...照順序算不是嗎」、「括號優先」、「括號先算3，然後由左至右算，答案=9」。

▲計算機按出的答案是「9」。（圖／記者曾筠淇攝）

綜合網友說法，一派人認為，算式應該由左算至右，所以6÷2等於3，3再乘以（1+2），因此算出「9」；另派網友則認為，應該先算括號，而「2（1+2）」是一個項，因此2先乘以(1+2)等於6，6除以6後，算出「1」的答案。

關於這道題目，數學專家塔沃克（Presh Talwalkar）曾拍片神解，雖然大家都知道要先算括號，但關鍵是「由左至右」的運算規則。他解釋道，先將括號內的1+2算出後，得到了6÷2×3的算式，乘、除號位階相等，所以由左至右計算，會得出3×3=9。但是他也強調，1917年的數學運算規則與現在不同，如果按照以前算法，確實會算出1，因為當時規定碰到除法時，應該將左邊整個算式除以右邊整個算式。