「高鐵＋晶華、福華」推2大限時優惠！住房買車票打7折

▲高鐵推出限時優惠。（圖／高鐵）

記者李宜秦／台北報導

為刺激國旅市場，台灣高鐵公司與兩大飯店晶華集團及福華集團合作，推出「搭高鐵．環遊寶島住晶華」以及「搭高鐵．住福華」限時優惠專案，即日起入住指定飯店，加購3月1日至4月30日高鐵車票享7折優惠，另外還有抽獎、加贈專屬貴賓禮等好康。

高鐵公司表示，本次「高鐵飯店聯票」限時優惠專案，結合晶華集團及福華集團共20館合作飯店，滿足不同旅客的多樣入住需求，飯店類型包括豪華星級酒店、休閒渡假飯店、高CP值的質感商旅，地點遍及北、中、南、東共11縣市。

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以台北晶華酒店為例，入住12坪精緻客房一晚3,900元起，翌日再享用CNN唯一推薦台北必吃自助式早餐「柏麗廳」，還有機會抽中「環遊晶華住宿券」。

▲入住指定飯店購買高鐵車票打七折。（圖／高鐵）

入住福華集團各館，除享房價、車票優惠外，另享專屬貴賓禮，以墾丁福華渡假飯店為例，入住豪華雙床房每晚3,328元起，加購車票享免費升等尊爵房型，再贈環保餐具一份。

高鐵公司表示，為將ESG概念結合產品行銷，「高鐵飯店聯票」也融入環保元素，提供無紙化取票的新選擇，旅客於飯店官網完成訂購付款後，只需將高鐵車票訂位代號及身分證字號末四碼輸入「T Express」行動購票App，載入訂位紀錄並下載手機QR Code票證，即可感應乘車。

另外3月底前，旅客購買「高鐵飯店聯票」，並透過「T-Express」取票搭乘，台灣高鐵公司將再加贈TGo會員點數100點。活動期間飯店官網還有更多不同房型超值專案，皆可加購7折優惠車票。