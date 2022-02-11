南警查獲販毒向上溯源　警長方仰寧慰勉加油

▲台南市警局長方仰寧特別至二分局慰勉破案有功員警偵辦辛勞，並親自頒贈破案茶來加油打氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警二分局日前經由查獲販賣毒品案件，並積極貫徹查緝毒品「向上溯源、向下刨根」策略，在歷經數月蒐集證據及調查資料，在2月9日由台南地檢署指揮第二、新營、善化及玉井分局等4個單位，分別至台南及高雄等地執行拘提及搜索，共逮捕毒品犯嫌9人到案。

毒品危害國民身體及社會治安甚鉅，第二分局於日前查獲毒品案後，持續「向上溯源」，在完整蒐集事證並報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，經過數月的調查，在2月9日結合4個警察分局警力執行搜索及拘提，共計查緝陳姓藥頭1人涉嫌販賣及持有毒品、另2人持有毒品及6人施用毒品，同時扣押第一級毒品海洛因9包（總重8.2公克）、第二級毒品安非他命2包（總重0.63公克）及販毒用相關贓證物等，全案依違反毒品毒嫌移送台南地檢署偵辦，販賣主嫌並經檢察官聲請羈押。

台南市警局長方仰寧10日特別至二分局慰勉破案有功員警偵辦辛勞，並親自頒贈破案茶來加油打氣，也宣示台南警方將持續秉持落實執行政府「安居掃毒」及貫徹犯罪零容忍、打擊毒品刨根溯源等積極態度，為建構市民一個安居樂業的生活環境來打拚努力。