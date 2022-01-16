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黃偉哲展疼心做工行善團　2日趕工助南投女童圓宜居夢

▲台南市做工行善團愛心志工，一連二日前往南投女童住處修繕趕工，並載運來自台南志工愛心整理好的二手家具要送給女童與其弟妹們。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市做工行善團愛心志工，一連二日前往南投女童住處修繕趕工，並載運來自台南志工愛心整理好的二手家具要送給女童與其弟妹們。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市做工行善團愛心志工，一連二日前往南投女童住處修繕趕工，並載運來自台南志工愛心整理好的二手家具床組、衣櫥與書桌椅、書架等要送給女童與其弟妹們，讓女童有良好的生活起居空間可以用功求學。

台南市長黃偉哲關懷弱勢家庭，市府勞工局結合大台南總工會、社團法人台南市勞工志願服務協會、台南市木工、泥水、電氣、油漆、金屬、鋁製品、餐飲等九大工（協）會志工組成「做工行善團」，由各志工發揮其專長，協助弱勢家庭修繕房屋改善居住環境。

▲台南市做工行善團愛心志工，一連二日前往南投女童住處修繕趕工，並載運來自台南志工愛心整理好的二手家具要送給女童與其弟妹們。（圖／記者林悅翻攝，下同）

近日受社會關注的南投女童住處修繕案，黃偉哲市長特別請做工行善團年前趕工，經2日改善完成南投女童居住空間，副總統賴清德亦持續關懷案家修繕進度，並大大肯定台南這群愛心志工的表現。

日前南投縣國小六年級女童寫信求助外界，希望可以改善惡劣的居住環境，黃偉哲市長獲悉女童睡臥都在地板還要擔心蛇入侵，即請台南「做工行善團」於1月11日前往會勘，表達關切與願意協助之意。經當日實地勘查女童住處後，發現環境著實很不理想，女童母親要照顧6名幼童無法工作，而父親僅有從事搭鐵厝打零工收入，雖案家有些積蓄但現由92歲高齡的祖父掌管，要在農曆過年前改造整個環境目前有困難。

▲台南市做工行善團愛心志工，一連二日前往南投女童住處修繕趕工，並載運來自台南志工愛心整理好的二手家具要送給女童與其弟妹們。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長了解案家處境及會勘結果，表示基於愛護幼童的心，與做工行善團隊研議後，大家都樂意出手協助，決定打造一個有床、有書桌椅適合小朋友居住、讀書的成長環境。而經由此封女童發出的求救信，也讓女童父親覺醒到兒女的需求，尤其知道遠從台南來的做工行善團隊願意幫助修繕房屋，十分感動，這幾天放下手邊工作，自己進行房屋屋頂及外部改善施作，並清理堆積物品騰出空間，希望可以給子女一個宜居的家。

▲台南市做工行善團愛心志工，一連二日前往南投女童住處修繕趕工，並載運來自台南志工愛心整理好的二手家具要送給女童與其弟妹們。（圖／記者林悅翻攝，下同）

做工行善團隊與案家獲共識後，於1月12日進行詳細勘查與分工，電氣志工15進行更換屋內老舊線路、照明設備；16日則由木工志工接手為女童隔間裝潢新的臥室，從會勘到連續2日的施工，於短短一週內完成作業，並載運來自台南志工愛心整理好的二手家具床組、衣櫥與書桌椅、書架等要送給女童與其弟妹們，讓女童有良好的生活起居空間可以用功求學。

▲台南市做工行善團愛心志工，一連二日前往南投女童住處修繕趕工，並載運來自台南志工愛心整理好的二手家具要送給女童與其弟妹們。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市做工行善團愛心志工，一連二日前往南投女童住處修繕趕工，並載運來自台南志工愛心整理好的二手家具要送給女童與其弟妹們。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市做工行善團愛心志工，一連二日前往南投女童住處修繕趕工，並載運來自台南志工愛心整理好的二手家具要送給女童與其弟妹們。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市做工行善團愛心志工，一連二日前往南投女童住處修繕趕工，並載運來自台南志工愛心整理好的二手家具要送給女童與其弟妹們。（圖／記者林悅翻攝，下同）

副總統賴清德與台南市長黃偉哲各贈送一座檯燈給案家，期勉女童與弟妹們學業進步。台南市勞工局王鑫基局長另代表黃偉哲市長送案家6名孩童紅包及兩組繡有台南市花與市鳥的粉色涼被、毛毯組等作為小孩房間完工的祝福。

▲台南市做工行善團愛心志工，一連二日前往南投女童住處修繕趕工，並載運來自台南志工愛心整理好的二手家具要送給女童與其弟妹們。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另本案木工內部裝潢材料由南投縣葉仁創議員媒合埔里鎮嘉益建材有限公司陳莉恆董事長善心捐助，南投縣木工業職業工會徐昭輝理事長也率會員共同參與並提供午餐，與「做工行善團」齊力為女童圓夢。

▲台南市做工行善團愛心志工，一連二日前往南投女童住處修繕趕工，並載運來自台南志工愛心整理好的二手家具要送給女童與其弟妹們。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市做工行善團愛心志工，一連二日前往南投女童住處修繕趕工，並載運來自台南志工愛心整理好的二手家具要送給女童與其弟妹們。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市做工行善團愛心志工，一連二日前往南投女童住處修繕趕工，並載運來自台南志工愛心整理好的二手家具要送給女童與其弟妹們。（圖／記者林悅翻攝，下同）

除了該案，市長黃偉哲也不忘2021年台南做工行善團協助埔里修繕的兩名女童，特別請勞工局王鑫基局長此次前往南投修繕，代轉紅包及檯燈，小朋友收到禮物都極為開心，阿嬤也非常感謝馬上分享家裡自種的蔬菜，16再度來到國姓鄉修繕，接近中午勞工局接到埔里阿嬤電話，表示今早又現採些許蔬菜要分享表達謝意，並強調在家等待，一定要前往，讓做工行善團隊也感受到案家的暖心。

▲台南市做工行善團愛心志工，一連二日前往南投女童住處修繕趕工，並載運來自台南志工愛心整理好的二手家具要送給女童與其弟妹們。（圖／記者林悅翻攝，下同）

除了南投縣修繕案，目前台南市也有多件修繕案馬不停蹄的在進行。16日有三案同時進行修繕，將在農曆過年前完工，其中官田區案主為領有身心障礙之七旬老翁，獨居的祖厝，已無法提供安全及溫暖，近日鋁製品工會志工進行鋁門窗更新，正懿企業有限公司也捐贈並安裝拉門以便老翁方便進出；泥水工會志工協助浴室地面、牆壁磁磚施工。而感謝台南市餐飲產業工會志工也多次烹煮美味佳餚慰勞修繕團隊，讓修繕更暖心。

▲台南市做工行善團愛心志工，一連二日前往南投女童住處修繕趕工，並載運來自台南志工愛心整理好的二手家具要送給女童與其弟妹們。（圖／記者林悅翻攝，下同）

南區修繕戶的經濟及屋況亦令人擔憂，一對80幾歲的老夫婦僅靠社福補助扶養3名就讀國中及國小的孫子女，居住的房子屋齡已逾60年。為了打造安全舒適的生活環境，目前已完成廚浴拆除、馬桶安裝及電線管路配置，泥水工會完成浴室廚房磁磚安裝工程，木工工會進行浴室天花板、拉門安裝工程，16油漆工會志工施工完成後，讓老舊屋子煥然一新。

▲台南市做工行善團愛心志工，一連二日前往南投女童住處修繕趕工，並載運來自台南志工愛心整理好的二手家具要送給女童與其弟妹們。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市做工行善團愛心志工，一連二日前往南投女童住處修繕趕工，並載運來自台南志工愛心整理好的二手家具要送給女童與其弟妹們。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市做工行善團愛心志工，一連二日前往南投女童住處修繕趕工，並載運來自台南志工愛心整理好的二手家具要送給女童與其弟妹們。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市做工行善團愛心志工，一連二日前往南投女童住處修繕趕工，並載運來自台南志工愛心整理好的二手家具要送給女童與其弟妹們。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另永康區的68歲郭姓身障獨居案主，30幾年前因為車禍導致行動不便，因為肢體障礙長期無法工作，經濟來源只能依靠低收與身障津貼，未婚無子女的他目前居住在老舊的祖厝，老宅屋頂已崩塌裸露大半，無力自行維修只能屈就在漏水的小房間。勞工局接獲通報1月11日立即和「做工行善團」前往會勘並安排後續修繕期程，15日已由電氣志工前往案家進行斷電作業，金屬工會也自15日連續兩天進行破舊屋頂的拆除，預計於農曆年前先完成屋頂、鋁門窗及電線配置等修繕作業讓案主免擔憂餐風露宿，安心過好年。

▲台南市做工行善團愛心志工，一連二日前往南投女童住處修繕趕工，並載運來自台南志工愛心整理好的二手家具要送給女童與其弟妹們。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另目前修繕進行中的尚有西港區56歲陳先生，其與弟弟妹妹同住，家中三位都為身心障礙者，家裡因多處損壞致環境衛生不佳，難以居住，屋況令人擔憂，為改善其居住環境，15日由電氣工會志工完成安裝燈具、瓦斯爐及裝設抽油煙機。

▲台南市做工行善團愛心志工，一連二日前往南投女童住處修繕趕工，並載運來自台南志工愛心整理好的二手家具要送給女童與其弟妹們。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲特別感謝台南市工（協）會志工願意奉獻自己專業及時間，一棒接一棒共起攜手為弱勢家庭修繕房屋，打造一個可以遮風避雨穩固安全的家，完成一件件暖心的房屋修繕任務。也感謝共同付出的公部門及民間單位，齊心齊力共同推廣希望家園，讓更多弱勢家庭享有溫馨的居住環境。

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