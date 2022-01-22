愛心慈善會一次捐贈11艘救生船挺　配置雲林縣11鄉鎮消防分隊

▲雲林縣消防局舉行救生艇捐贈典禮，由台北市景勤愛心慈善會暨梁漢章董事長捐贈11艘救生船艇，雲林縣長張麗善親自代表鄉親受贈，並頒發感謝狀。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣消防局舉行救生艇捐贈典禮，由台北市景勤愛心慈善會暨梁漢章董事長捐贈11艘救生船艇，其團隊長年以來關心雲林鄉親需求，雲林縣長張麗善親自代表鄉親受贈，並頒發感謝狀，相信此批重金打造的救生船艇奧援下，將有助於提升雲林縣水域救災戰力及整體救援效率，提供更優質救援任務。

縣長張麗善致詞時表示，梁漢章董事長、景勤愛心慈善會林劉初美會長帶領所有的會員，長期以來關注雲林縣所有鄉親生命財產安全，無論是在88水災、921地震時都給予鄉親很多支持跟贊助。台北市景勤愛心慈善會自1986年起，每年提供2萬斤白米及食用油品，照顧台西、四湖、口湖及水林等弱勢家庭。

旅北鄉親梁董事長，與愛心會一起行善多年，不曾缺席，更曾捐贈3部救護車給莿桐、虎尾及六合分隊使用，這是企業家回饋社會的最佳典範。現梁董事長及林劉初美會長再度捐贈包含橡皮艇2艘、救生艇9艘，總共11艘救生船艇，將配置在古坑、林內、大埤、莿桐、西螺、土庫、褒忠、二崙、北港、東勢及水林等11個鄉鎮消防分隊，為雲林縣水域救災增添救援利器。

雲林縣消防局長林文山表示，「119」在鄉親的心目中，代表著安心與信任，24小時不間斷服務，是鄉親安居樂業最有力的防線。政府資源有限，地方民力無窮，期望拋磚引玉，讓救災效率更加提升，為縣民打造安全、安心的居住環境。

▲雲林縣消防局舉行救生艇捐贈典禮，由台北市景勤愛心慈善會暨梁漢章董事長捐贈11艘救生船艇，雲林縣長張麗善親自代表鄉親受贈，並頒發感謝狀。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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