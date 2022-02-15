德國總理蕭茲會晤普丁　為烏克蘭戰爭危機「拆彈」

▲德國總理蕭茲(右）跟俄羅斯總統普丁為化解烏克蘭危機進行對話。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

德國總理蕭茲(Olaf Scholz)在當地時間15日中午抵達莫斯科，將與俄羅斯總統普丁舉行會談。兩國領導人計畫討論雙邊和國際議程上的焦點問題，包括與向俄羅斯聯邦提供長期、具有法律約束力的安全保障、解決烏克蘭內部衝突，以及跟保護「北溪2號」天然氣輸送管道有關的問題。

與此同時，據「俄羅斯衛星網」15日最新消息，俄羅斯外交部長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)稱，美國和北約「已積極回覆了」之前一直拒絕同意的安全保障提議。報導稱，由俄方提出的這些安全保障提議，包括不允許烏克蘭加入北約，以及把威脅俄邊境的北約部隊撤退至1997年劃定的邊界範圍內等內容。

蕭茲14日在基輔會晤烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)後曾表示，他期待跟普丁就避免俄、烏爆發戰爭尋求外交解決方法。他跟澤倫斯基舉行近兩小時會談後在聯合記者會上說，「烏克蘭加入北約」沒有在兩人的會談議題之內，意圖為俄、烏戰爭危機「拆彈」。

▲▼俄軍近日持續向烏克蘭邊境附近快速集結，運送大批導彈、坦克、火箭彈發射器等軍備。（圖／翻攝自推特、YouTube、TikTok）

蕭茲表示在「可預見的未來」，烏克蘭不可能加入北約。俄國總統普丁曾一再強硬宣稱：北約繼續東擴讓俄無法接受，尤其是烏克蘭加入北約。西方國家領袖普遍認為俄軍在烏克蘭邊界陳兵，是冷戰結束後歐陸安全面臨的最嚴重威脅，更規劃出一套經濟制裁方案，以回應俄國對烏克蘭的任何攻擊。

儘管西方情報官員警告：俄國可能於16日展開進攻，普丁跟俄國外長、防長的最新發言，似乎為情勢降溫提供一線希望。俄國外長拉夫羅夫14日跟普丁舉行一場精心編排的會面，拉夫羅夫在會上表示，「總是有機會」跟西方就烏克蘭議題達成協議。他也告訴普丁，跟歐洲各國和華府的交涉顯示，有足夠機會讓俄方目獲取得進展。

但在德、俄領袖會談前，德國外交部長貝爾伯克(Annalena Baerbock)卻撂下狠話警告，「當前局勢特別危險，可能隨時會升級。」他在聲明中說，「降溫責任顯然在俄羅斯身上，莫斯科必須撤軍。」

普丁和他身邊的高階幕僚則一直主張：當前危機是美國和西歐忽視莫斯科的合理安全疑慮所造成的。俄羅斯在2014年併吞原屬烏克蘭的克里米亞半島，並暗中支持控制烏克蘭東部頓巴斯(Donbas)地區的分離主義勢力，但俄國否認計劃侵略烏克蘭。

克里姆林宮堅持，北大西洋公約組織(NATO)必須保證永遠不會讓烏克蘭加入北約，從已經加入北約的東歐國家撤軍，並實質劃分歐洲的影響力範圍。美國及其歐洲盟友拒絕了莫斯科的上述要求。