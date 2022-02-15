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規模縮小！鹽水蜂炮今晚登場　取消遶境16處定點施放萬炮齊發

▲台南鹽水蜂炮是元宵節轟動全國重要觀光民俗節慶活動，更是亞洲唯一入選澳洲Get Lost雜誌「全球最佳10大慶典」活動，今年因為疫情影響，蜂炮活動規模縮減。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南鹽水蜂炮是元宵節轟動全國重要觀光民俗節慶活動，更是亞洲唯一入選澳洲Get Lost雜誌「全球最佳10大慶典」活動，今年因為疫情影響，蜂炮活動規模縮減。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

鹽水蜂炮是元宵節轟動全國重要觀光民俗節慶活動，更是亞洲唯一入選澳洲Get Lost雜誌「全球最佳10大慶典」活動，每年吸引觀光客人數十萬計，今年因為疫情影響，15日晚上的蜂炮活動規模縮減，台南市長黃偉哲晚間9點也將前往鹽水武廟主持主炮城施放。

台南市長黃偉哲表示，鹽水蜂炮是台南重要的傳統，但因為今年在台灣各地都有疫情發生，台南市也有市民朋友們不幸染病，所以經過審慎的思考，在做好確實做好防疫措施的狀況下，朝向縮小規模的方式辦理。今年鹽水蜂炮雖然縮小規模，但仍然很精彩，今年也將提供線上直播的服務，讓不能到現場的民眾，還是可以透過網路的收視，看到現場精彩的蜂炮施放。另外，月津港燈節也照常舉辦，也歡迎大家來看動態的蜂炮，欣賞靜態的燈節。

民政局表示，今年鹽水蜂炮因疫情影響，只保留大型炮城定點施放，其他繞境體驗活動則取消，蜂炮活動工作人員須施打2劑以上COVID 19疫苗；未施打者由鹽水區公所彙整名冊送衛生所安排施打，截至1月28日已完成60人次施打，後續視需求再做安排。

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▲台南鹽水蜂炮是元宵節轟動全國重要觀光民俗節慶活動，更是亞洲唯一入選澳洲Get Lost雜誌「全球最佳10大慶典」活動，今年因為疫情影響，蜂炮活動規模縮減。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市府也針對蜂炮活動擬定相關的應變方案，在蜂炮施放的部分縮小規模，請家戶減少綁炮數量、取消繞境，各寺廟神轎陣頭不參加，僅由武廟神轎分4路線收炮，並置GPS追蹤定位。蜂炮也採定點施放，由鹽水武廟擇日與各宮廟確認施放位置，初步有15間廟宇及鹽水國中計16處。

此外，各施放定點及每座炮城上方設置實聯制QRcode，並列入消防安檢，鹽水國中主炮城貴賓座由5座縮減為1座，約容納250人，動線管制不開放犁炮。

▲台南鹽水蜂炮是元宵節轟動全國重要觀光民俗節慶活動，更是亞洲唯一入選澳洲Get Lost雜誌「全球最佳10大慶典」活動，今年因為疫情影響，蜂炮活動規模縮減。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新營分局指出，「2022年鹽水蜂炮民俗文化活動」交通疏導管制勤務，為因應172線（新營交流道復興路至鹽水仁愛路段）同一時間湧入之車潮，故於2月15日15時起至勤務結束止，實施交通疏導管制措施，行駛於172線、台19線車輛進入鹽水市區管制地點如下：(一)忠孝路、信義路口。(二)忠孝路、南門路口。(三)忠孝路、南太路口。(四)忠孝路、月津路口。(五)仁愛路、金和路口。(六)朝琴路、和平路口。

▲▲新營分局規劃交通管制區。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲新營分局規劃交通管制區。（圖／記者林悅翻攝，下同）


鹽水區民持身分證件或一般民眾持通行證，儘可能由鹽水區金和路進出；另參觀蜂炮民眾請儘量將車輛停放於下列地點或路段：(一)岸內糖廠停車場（供布袋、義竹、學甲方向來車停放）。(二)新營工業區內道路（新中、四維、五福、八德、新太路等路段）兩側（供學甲、新營方向停放）。(三)汫水里、水秀里社區（供新營、白河、後壁方向來車停放）。五、駕駛人請勿將車輛（含機車）停放於鹽水國中操場施放區（蜂炮臺旁）及鹽水區神轎遊行路線（重要街道）以避免遭蜂炮破壞或引發火災。

▲▲新營分局規劃交通管制區。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲新營分局規劃「行人徒歩區」，汽機車禁止進入。

此外，新營分局為因應鹽水蜂炮民俗文化活動交通疏導管制勤務，為避免蜂炮集中施放區（鹽水國中操場）周邊道路人車爭道，造成危險，特規劃「行人徒歩區」範圍如下：一、武廟路段：北起武廟路、北門路口，南至武廟路、三福路口。二、三福路段：東起武廟路、三福路口，西至三福路、北門路口。三、北門路段：東起武廟路、北門路口，西至北門路、三福路口。

交通管制點：一、武廟路段：（１）武廟路與北門路口；（２）武廟路與文武街；（３）武廟路與武廟路70巷口；（４）武廟路與三福路口；二、三福路段：（１） 三福路口與岸內大排路口；（２）文武街與治水路口；（３）三福路與文武街口；（４）治水路、三福路、北門路口；三、北門路段：（１）北門路與律荳音樂教室旁巷口；（２）北門路水利工作站西側巷口；（３）北門路、三福路口。管制時間：2月15日18時起至23時止，除神轎、工作車輛、特種車輛外，其餘車輛（含機車）於管制時間內，禁止進入「行人徒歩區」。

 

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