　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

元宵節必吃！毛豆大福慶元宵　花蓮慈院DIY美味食譜曝光

▲應景健康DIY「毛豆大福」，以豆類的植物性蛋白為重點，取代甜膩內餡，讓民眾吃得健康、吃得安心，幸福過節。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

應景健康DIY「毛豆大福」，以豆類的植物性蛋白為重點，取代甜膩內餡，讓民眾吃得健康、吃得安心，幸福過節。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

農曆正月十五日為元宵節，是一年中第一個月圓之夜，圓月也象徵一元復始、大地回春的夜晚。花蓮慈濟醫院營養科團隊推出應景健康DIY食譜「毛豆大福」，以豆類的植物性蛋白為重點，取代市售大福常見的甜膩內餡，讓民眾在家也能夠吃得健康、吃得安心，幸福過節。

元宵最早被稱作浮元子，古人用白糖、芝麻、豆沙、核桃仁、棗泥等爲餡，再以糯米粉將內餡包成圓形的糰子，象徵團圓美滿的意思，形狀近似的湯圓也有異曲同工之妙。過節人團圓，健康更是不能缺少的一環，因此如何吃得健康，是現代人在日常精緻飲食中的一大課題。花蓮慈院陳亦桓營養師表示，毛豆是良好的植物性蛋白來源，能充分提供蛋白質，並結合花蓮慈院長期推廣的友善素食理念，推出好看又好吃的「毛豆大福」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲應景健康DIY「毛豆大福」，以豆類的植物性蛋白為重點，取代甜膩內餡，讓民眾吃得健康、吃得安心，幸福過節。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲▼「毛豆大福」所需材料有：製作成大福皮的糯米粉、太白粉、冷水，與製作內餡的生毛豆仁、鮮奶油、糖和鹽。

「毛豆大福」製作方法十分簡單，所需材料有：製作成大福皮的糯米粉、太白粉、冷水，與製作內餡的生毛豆仁、鮮奶油、糖和鹽。先將糯米粉與冷水拌勻成糰狀，並打開電鍋外鍋加水預熱，待電鍋中充滿蒸氣，放入電鍋中蒸煮約三分鐘，後取出鍋中拌勻，再放入鍋中蒸至透明狀，放涼後外皮即完成。內餡則是將毛豆仁煮約五到十分鐘後，去除毛豆外層的薄膜，再把去膜的毛豆放入果汁機或食物調理機，加入鮮奶油和糖，攪打至泥狀。最後使用太白粉鋪在盤子，再放上放涼的大福皮，每十至十五公克分為一團，並桿平，取約十克的毛豆泥放在大福皮上，包裹後再搓圓就製作完成。

▲應景健康DIY「毛豆大福」，以豆類的植物性蛋白為重點，取代甜膩內餡，讓民眾吃得健康、吃得安心，幸福過節。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

毛豆是日本仙台盛產的食材，當地居民會將毛豆製作成各式各樣的料理及點心，而花蓮慈院所推出的「毛豆大福」顛覆多數人對於毛豆料理多為鹹食的既定印象，以植物性蛋白為重點取代紅豆沙等甜膩內餡，每一人份的毛豆大福約含有成人一日所需豆蛋類營養的十分之一，能夠攝取到足夠的蛋白質；外皮薄嫩Q彈，內餡鹹甜適中的綿密口感，是一道老少咸宜又富有營養價值的點心。

大福是一種高熱量的點心，陳亦桓營養師指出，若是有高蛋白、高熱量飲食需求的民眾，例如燒燙傷、肌少症患者，或正在接受化學治療的癌症患者，因治療過程造成的白血球低下，需要攝取充足的蛋白質，在沒有吞嚥困難的情況下，建議可以在家中嘗試製作毛豆大福，作為補充熱量的小點心是不錯的選擇。

陳亦桓也強調，無論是元宵、湯圓或大福，都是再加工食品，如果是患有慢性病或特殊疾病的病友，建議先諮詢醫師，確定是否能服用，以免造成身體負擔。

►住這裡超划算！逛逢甲爽玩台中

ET快訊
謝和弦驚傳婚變！　莉婭突點名「她」：祝你們幸福
淫色教主擁1000名女友「爆乳吸信徒」　做愛搶業績…變態教條
女騎士紅燈迴轉遭攔查　問警一句話保住12萬血汗錢
小S隔7年重返台電視圈...收視率出爐！　首集邀陳漢典吸粉
486先生首曬「老婆正臉無碼照」！　激甜婚紗照曝光
柯文哲兒網購被詐騙15萬！警抓7人「最小12歲」　1人輕生亡
被雷擊中大難不死！　她甦醒身上多了「來自上天的圖騰」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／南北不明感染源疫調　陳時中最新說明

華評列「航空業銀獎」　蟬聯2022年永續年鑑全球第二

紅蛋殼PK白蛋殼哪個最營養？　專家揭取決「飼料、健康狀態」　

好市多超夯乳霜！「沒在優惠名單」卻跳出折扣　店員揭內幕

南投家樂福販售大白菜農藥殘留超標　移產地雲林縣衛生局查處

元宵節必吃！毛豆大福慶元宵　花蓮慈院DIY美味食譜曝光

日本草莓密瓜、韓國人參農藥超標　食藥署全數邊境攔截

吃草莓不容易蛀牙是真的！　專家揭「可減少牙菌斑生長」

被雷擊中大難不死！國外女甦醒　身上竟多了道「來自上天的圖騰」

結合真人武打、布袋戲、動畫！紙風車《哪吒鬧龍宮》犧牲票房開賣

袁詠儀「瘋狂花錢買名牌包」！　張智霖求救律師：我快破產了

小S久沒％％％「一早靠自己」　曾疑老公：你是不是不愛我

女欲買咖啡喊結帳遭忽視！　控店員「是故意的」惹爭議

女子情人節失戀買醉躺路邊　暖警見狀上前安慰、輕拍背

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

KID情人節公開「東區妹仔」超閃合照　結果下秒她哭了...刪文真相曝

媽媽喜歡！女童扛36瓶牛奶回家　半路狂跌倒仍堅持：製造驚喜

疑罵Gay惹火店員！結帳被無視　女PO文討拍「故意的」引網炮轟

10小時沒見！爸踏進家門　重量級歐告飛撲胸膛討抱抱

未拉手煞車！貨車突倒退嚕　司機「肉身阻擋」慘遭夾身亡

LIVE／南北不明感染源疫調　陳時中最新說明

華評列「航空業銀獎」　蟬聯2022年永續年鑑全球第二

紅蛋殼PK白蛋殼哪個最營養？　專家揭取決「飼料、健康狀態」　

好市多超夯乳霜！「沒在優惠名單」卻跳出折扣　店員揭內幕

南投家樂福販售大白菜農藥殘留超標　移產地雲林縣衛生局查處

元宵節必吃！毛豆大福慶元宵　花蓮慈院DIY美味食譜曝光

日本草莓密瓜、韓國人參農藥超標　食藥署全數邊境攔截

吃草莓不容易蛀牙是真的！　專家揭「可減少牙菌斑生長」

被雷擊中大難不死！國外女甦醒　身上竟多了道「來自上天的圖騰」

結合真人武打、布袋戲、動畫！紙風車《哪吒鬧龍宮》犧牲票房開賣

路透獨家：與俄情報機構有關「僱傭軍」　在烏克蘭擴大部署

LIVE／南北不明感染源疫調　陳時中最新說明

拆家貓長期半放養　他一句「砸壞什麼我就買」接手寵愛

7位試鏡失敗卻爆紅的男神演員！亨利卡維爾太壯錯過007、希斯萊傑神選角

台東「寒單爺福虎」超可愛　保平安兼防疫

突點名謝和弦、祈錦鈅「祝你們幸福」！莉婭FB疑暗示：有些關係會結束

「看別人抱小孩」淚崩　主播李美萱曝備孕辛酸

送養米克斯反悔！女尾隨認養人拉扯...當警面解開項圈讓狗狗跑了

「三立海董」林崑海罹癌病逝　林楚茵：延續台灣本土精神價值

強制自動更新好煩人　Windows四步驟暫停系統更新

「最美死刑犯」20歲被槍決！死前突曝暗黑要求...全場傻了

生活熱門新聞

元宵補財庫！紅包袋裝168元擺財位發整年

新北正妹女警連破2案　超辣泳裝照曝光

屏東男自費住旅館吃不消！遭嗆去借錢住

鄉民曝「恐怖後果」不掃實聯制：比自費住旅館還慘

女大生崩潰清垃圾屋老家　一晚掃出200隻蟑螂

波蘭美女回家鄉手做台灣牛肉麵　悲劇發生了：研發新料理

日月潭「水怪」影像瘋傳　專家初判鰻魚一類

今晨9℃！下波全台濕冷變天時間曝　冷空氣更強更久

悲情男雪隧轉海線「女友睡整路」含淚：她說想看海

元宵節必吃「5大強運食物」！命理師：吃對旺整年

即／高雄疫情有變化！鳳山知名餐廳有足跡　

被雷擊中大難不死！國外女甦醒　身上竟多了道「來自上天的圖騰」

新北女議員：明天免費送4000顆蛋

即／高雄15足跡曝！家樂福全聯麥當勞都入列

更多熱門

相關新聞

縮小規模如期舉辦　鹽水蜂炮今晚登場

縮小規模如期舉辦　鹽水蜂炮今晚登場

鹽水蜂炮是元宵節轟動全國重要觀光民俗節慶活動，更是亞洲唯一入選澳洲Get Lost雜誌「全球最佳10大慶典」活動，每年吸引觀光客人數十萬計，今年因為疫情影響，15日晚上的蜂炮活動規模縮減，台南市長黃偉哲晚間9點也將前往鹽水武廟主持主炮城施放。

元宵節簡易元氣大餐　新北特色料理快收進口袋名單

元宵節簡易元氣大餐　新北特色料理快收進口袋名單

吃湯圓怕胖？營養師教降熱量4秘訣

吃湯圓怕胖？營養師教降熱量4秘訣

元宵補財庫！紅包袋裝168元擺財位發整年

元宵補財庫！紅包袋裝168元擺財位發整年

台南美食秘訣大公開

台南美食秘訣大公開

關鍵字：

必吃毛豆大福元宵DIY美味食譜曝光元宵節

讀者迴響

熱門新聞

福原愛鬆口認再婚！笑談江宏傑：總算可以離婚

彩虹爺爺半夜帶妻逃離眷村　氣哭「畜生不得好死」

台灣首位藝人「考取超難餐飲證照」！

KID首曝光正妹女友長相！公開「超甜情侶合照」閃爆

楊丞琳曝超潮新髮型「區塊剪」！網驚嘆：只有妳能駕馭

即／三立電視董事長林崑海病逝　享壽70歲

元宵補財庫！紅包袋裝168元擺財位發整年

新北正妹女警連破2案　超辣泳裝照曝光

福原愛男友現況起底！

屏東男自費住旅館吃不消！遭嗆去借錢住

依依潰堤痛哭：不曾和納豆分開這麼久

情人節前分手！23歲失戀女醉躺路邊爆哭

鳳梨被女友拖出門吃大餐！　臭臉合照「胸口成亮點」

鄉民曝「恐怖後果」不掃實聯制：比自費住旅館還慘

日月潭近2.5米不知名大魚　被船家目擊拍下身影

更多

最夯影音

更多
袁詠儀「瘋狂花錢買名牌包」！　張智霖求救律師：我快破產了

袁詠儀「瘋狂花錢買名牌包」！　張智霖求救律師：我快破產了
小S久沒％％％「一早靠自己」　曾疑老公：你是不是不愛我

小S久沒％％％「一早靠自己」　曾疑老公：你是不是不愛我

女欲買咖啡喊結帳遭忽視！　控店員「是故意的」惹爭議

女欲買咖啡喊結帳遭忽視！　控店員「是故意的」惹爭議

女子情人節失戀買醉躺路邊　暖警見狀上前安慰、輕拍背

女子情人節失戀買醉躺路邊　暖警見狀上前安慰、輕拍背

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面