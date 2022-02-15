元宵節必吃！毛豆大福慶元宵　花蓮慈院DIY美味食譜曝光

▲應景健康DIY「毛豆大福」，以豆類的植物性蛋白為重點，取代甜膩內餡，讓民眾吃得健康、吃得安心，幸福過節。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

農曆正月十五日為元宵節，是一年中第一個月圓之夜，圓月也象徵一元復始、大地回春的夜晚。花蓮慈濟醫院營養科團隊推出應景健康DIY食譜「毛豆大福」，以豆類的植物性蛋白為重點，取代市售大福常見的甜膩內餡，讓民眾在家也能夠吃得健康、吃得安心，幸福過節。

元宵最早被稱作浮元子，古人用白糖、芝麻、豆沙、核桃仁、棗泥等爲餡，再以糯米粉將內餡包成圓形的糰子，象徵團圓美滿的意思，形狀近似的湯圓也有異曲同工之妙。過節人團圓，健康更是不能缺少的一環，因此如何吃得健康，是現代人在日常精緻飲食中的一大課題。花蓮慈院陳亦桓營養師表示，毛豆是良好的植物性蛋白來源，能充分提供蛋白質，並結合花蓮慈院長期推廣的友善素食理念，推出好看又好吃的「毛豆大福」。

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▲▼「毛豆大福」所需材料有：製作成大福皮的糯米粉、太白粉、冷水，與製作內餡的生毛豆仁、鮮奶油、糖和鹽。

「毛豆大福」製作方法十分簡單，所需材料有：製作成大福皮的糯米粉、太白粉、冷水，與製作內餡的生毛豆仁、鮮奶油、糖和鹽。先將糯米粉與冷水拌勻成糰狀，並打開電鍋外鍋加水預熱，待電鍋中充滿蒸氣，放入電鍋中蒸煮約三分鐘，後取出鍋中拌勻，再放入鍋中蒸至透明狀，放涼後外皮即完成。內餡則是將毛豆仁煮約五到十分鐘後，去除毛豆外層的薄膜，再把去膜的毛豆放入果汁機或食物調理機，加入鮮奶油和糖，攪打至泥狀。最後使用太白粉鋪在盤子，再放上放涼的大福皮，每十至十五公克分為一團，並桿平，取約十克的毛豆泥放在大福皮上，包裹後再搓圓就製作完成。

毛豆是日本仙台盛產的食材，當地居民會將毛豆製作成各式各樣的料理及點心，而花蓮慈院所推出的「毛豆大福」顛覆多數人對於毛豆料理多為鹹食的既定印象，以植物性蛋白為重點取代紅豆沙等甜膩內餡，每一人份的毛豆大福約含有成人一日所需豆蛋類營養的十分之一，能夠攝取到足夠的蛋白質；外皮薄嫩Q彈，內餡鹹甜適中的綿密口感，是一道老少咸宜又富有營養價值的點心。

大福是一種高熱量的點心，陳亦桓營養師指出，若是有高蛋白、高熱量飲食需求的民眾，例如燒燙傷、肌少症患者，或正在接受化學治療的癌症患者，因治療過程造成的白血球低下，需要攝取充足的蛋白質，在沒有吞嚥困難的情況下，建議可以在家中嘗試製作毛豆大福，作為補充熱量的小點心是不錯的選擇。

陳亦桓也強調，無論是元宵、湯圓或大福，都是再加工食品，如果是患有慢性病或特殊疾病的病友，建議先諮詢醫師，確定是否能服用，以免造成身體負擔。