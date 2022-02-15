「三立海董」林崑海罹癌病逝　林楚茵：延續台灣本土精神價值

▲三立媒體集團董事長林崑海 。（圖／三立提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨重要派系「湧言會」精神領袖林崑海罹癌病逝，14日晚上10點28分病逝，享壽68歲。對此，民進黨立委林楚茵15日表示，林崑海是她生命中的貴人，永遠記得海董不斷訴說，要發揚台灣本土精神與價值的理念，「不捨董事長離開，但他堅持的精神，我們會繼續努力，湧言會如同成立時的宗旨，勇於發言，讓挺台灣本土價值的力量如湧泉，生生不息！」

林楚茵今天中午以「悼海董」為題發文表示，寫這篇文章是她最難以下筆的PO文，從三立電視台發出新聞稿至今，依舊難以接受海董已經離開了，林崑海董事長是她生命中的貴人，在媒體工作時，他栽培自己；在政治工作上，給她機會，一位如此重要的長輩，突然就離開了，讓總是能隨時寫出一篇評論或是報導的她，也數度提筆書寫又擦掉重來，太多話想說又怕說不清楚，只能坐在電腦前不停掉淚。

林楚茵表示，擔任立委前，自己在三立電視台工作了10年，從記者到政論節目主持人，能接觸董事長的時間與機會其實不多，但每次遇到海董，總是不斷訴說著自己要發揚台灣本土精神與價值的理念，總是自豪地說：「三立有許多賺人民幣的機會，但他知道三立不能拿錢手軟，如果前進中國，很多事情就不能說、不能做了！海董始終認為，必須堅持對的事，堅持台灣意識就是對的事。」

林楚茵表示，很幸運能在三立的大家庭中，不斷積累與培養自己的實力，如果說，這兩年轉換跑道擔任立法委員，能讓大家對她的表現有所肯定，那也是海董領導這個大家庭所蓄積的成果，「不捨董事長離開，但他堅持的精神，我們會繼續努力，湧言會如同成立時的宗旨，勇於發言，讓挺台灣本土價值的力量如湧泉，生生不息！親愛的海董：謝謝你！一路好走，也請家屬節哀。」