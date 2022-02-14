美式買1送1、芋頭QQ牛奶半價喝！2大超商「情人節優惠」快把握

▲全家情人節優惠要把握。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

迎接浪漫情人節，2大超商紛紛祭出限時飲品優惠，全家今（14）日在全門市推出「3大指定飲品半價喝」，且單店數量有限、售完為止；而7-11全門市也有「CITY系列指定飲品同品項買1送1」，上班族把握機會喝。

全家情人節限定優惠要把握，今（14）日於全門市祭出「3大指定飲品半價喝」，優惠品項包括「畬室柚香巧克力飲」及「芋見圓圓醇奶」、「馥郁金萱水果茶」一次滿足，提醒各店數量有限、售完為止，這波小確幸肯定也要喝到。

▲7-11情人節限定優惠一次看。

另，7-11門市也有限時情人節優惠，今（14）日祭出「CITY系列指定飲品同品項買1送1」，包含CITY CAFE大杯熱濃萃美式、CITY PEARL熱濃厚黑糖珍珠撞奶以及CITY TEA現萃茶冰淇淋紅茶都有，商品數量以各門市實際可售數量為準。

OPEN POINT行動隨時取今日也加碼推「CITY系列指定組合優惠價」，包括CITY CAFE風味飲（熱贅沢八女抹茶拿鐵／熱巧克力可可歐蕾）任選13杯520元、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶11杯520元、CITY TEA現萃茶經典純奶茶／奶青任選15杯520元、CITY PRIMA精品拿鐵10杯520元，以上同品項、同規格及同價位可冷熱互換，兌領期限至6月30日。