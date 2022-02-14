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獨／民眾黨2022徵召立委選縣市長　柯文哲下令：可帶職、選不上就拔掉

▲台北市長柯文哲出席台北大數據中心啟用記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

進入2022年後，民眾黨積極布局年底的地方選舉，秘書長謝立功日前透露，包含自己與其他5名立委、台北市副市長蔡炳坤等，都有選定一個地區經營，要在年底選戰力拼「當老二」。而黨主席柯文哲也在內部會議拍板，年底選戰初步定調將徵召黨內立委投入；雖然可帶職參選，但若沒選上，「就拔掉立委」。

謝立功突宣布選舉規劃　立委怨未討論：尊重他個人想法

根據目前民眾黨規劃，5位不分區立委部分，賴香伶參選苗栗縣、高虹安參選新竹市、邱臣遠參選基隆市；至於張其祿、蔡壁如部分則尚未定案。而謝立功自爆已報名桃園市長海選，蔡炳坤則被點名參選台中市。

但日前謝立功在專訪時爆料黨內選舉規劃，卻引來黨內同僚的不滿，立委高虹安更直言，黨內尚未正式討論縣市首長提名辦法，不解為何謝立功自行拋出名單？若只是謝自認為適合，尊重他的個人想法。

至於傳出要延攬知名「反萊醫師」蘇偉碩參選高雄市長，負責高雄選區服務的張其祿表示，雖然黨內與蘇偉碩有合作，「但並沒有由蘇偉碩代表民眾黨出戰高雄市長」。

▲▼民眾黨團舉行「最強在野守護民眾 落實三大正義訴求！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨5位現任不分區立委，未來都有柯能投入縣市首長選戰。（示意圖／記者屠惠剛攝）

徵召立委參選縣市長　民眾黨自提人選切割「藍白合」

據了解，黨主席柯文哲在日前的會議中與黨內高層談及此事，初步定調2022年底的縣市首長選舉將採「徵召」方式，徵招立委參選，減少黨內爭議；且考量現任立委皆為不分區立委，沒有補選的必要，因此經徵召後，可帶職參選不必請辭。

在確定採取徵召模式後，黨內初步將以既有選區經營劃分作為徵召人選依據。而此舉也代表，民眾黨2022年選舉將走自己的路線，只要有推出人選的縣市就要最大化影響力，力拚「三強鼎立」而非與藍合作打綠，政壇不斷討論的「藍白合」發生機率驟降。

雖然現任立委可帶職參選縣市首長，但柯文哲在會議中也下了但書，立委若沒有選上縣市長就「拔掉」。言下之意，立委參選縣市長後，不論是否有選上，任期就是只到選舉完。

知情人士觀察，現任立委若要參選縣市長，考量主被動情境，「徵召」確實是一個比較好的辦法，現任立委在能保留現有職位的情況下，也比較能放心去拚，萬一選不上也有戰功可以交代，「除非議員結果真的很差，否則應不至於被辭職」。

也有幕僚認為，目前民眾黨的立委都是不分區立委，講白一點，當初民眾黨能在2020年躍升為第三大黨，靠的還是柯文哲本身的號召力，若柯有任何需求，這些不分區立委沒有拒絕的理由。

▲▼ 民眾黨第一屆第二次黨員代表大會。（圖／記者黃克翔攝）

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