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內部民調曝！支持度反超綠營候選人　黃珊珊：努力終於被看到

▲▼國民黨立委蔣萬安、衛福部長陳時中、台北市副市長黃珊珊。（合成圖／ETtoday資料照）

▲國民黨立委蔣萬安、衛福部長陳時中、台北市副市長黃珊珊。（合成圖／ETtoday資料照）

記者杜冠霖／台北報導

據了解，綠營內部在去年12月中旬、今年1月底針對台北市長人選進行民調，《ETtoday東森新媒體》獨家取得該民調詳細內容，結果揭露，陳時中的支持度出現下滑狀況，且林佳龍的支持度不輸陳時中，黃珊珊則後勢看漲，到今年1月，民調已反超綠營候選人，對此，黃珊珊14日表示，「珊珊的努力終於被看到了，大家繼續加油！」

今年底將舉行地方縣市長及議員選舉，台北市長選情膠著，而民進黨去年12月和今年1月所做的內部參考民調曝光，結果顯示，國民黨立委蔣萬安穩定領先，但黃珊珊實力堅強，從12月到1月，2個月間已反超民進黨的人選。

在北市首長選戰中，蔣萬安一馬當先，而黃珊珊被預期可能分到藍營票源，部分國民黨大老憂心綠營候選人漁翁得利，拋出「在野團結」的策略，但隨著藍白合破局、加上黃珊珊近日接連對國民黨籍的前台北市長郝龍斌、馬英九開炮，被外界解讀是要爭取淺綠族群選票，卻也讓北市選情更加詭譎。

綠營佈局台北市長選戰，目前包括陳時中、林佳龍、文化部前部長鄭麗君、基隆市長林右昌都被視為潛在人選。不過，陳時中因身兼防疫指揮官重任，仍有國內疫情變化、如何轉場等變數，林右昌也同樣面臨任期屆滿前轉場的「下台階」。

根據這份綠營內部民調，在去年12月台中市第二選區立委補選以前，陳時中、林佳龍兩人互比，陳支持度達34%、林佳龍31%；但在中二立委補選後再度進行民調，結果顯示，身兼民進黨候選人林靜儀競選總部主委的林佳龍今年1月支持度明顯增加，升至36％，而陳時中支持度則微幅下降至27％。

在對比式民調方面，去年12月民調結果顯示，若由陳時中代表民進黨參選台北市長，對戰國民黨立委蔣萬安、台北市副市長黃珊珊，支持度分別為陳26.7%、蔣28.3%、黃20.1%；由林佳龍參選時，支持率分別為林22.3%、蔣28.8%、黃21.0%。無論何種結果都是蔣萬安最高，且陳時中約領先林佳龍4.4個百分點。

不過，綠營今年1月進行民調數據出現變化，若由陳時中參選台北市長，同樣「三咖督」狀況下，支持率分別為陳時中24.6%、蔣萬安31.6%、黃珊珊25.0%；如果改派林佳龍參選，支持率為林佳龍21.5%、蔣萬安31.2%、黃珊珊24.8%。將較前一個月民調結果，蔣萬安支持度明顯增加，且持續佔據領先地位，而陳時中和林佳龍的民調差距逐漸縮小至3.1個百分點。

值得注意的是，比較兩份民調數據，對比式民調揭露，蔣萬安支持率領先，黃珊珊實力堅強，蔣的支持率勝過民進黨潛在候選人、陳時中及林佳龍，且陳時中支持率在1個月間下降2個百分點，林佳龍的支持度則呈現持平狀態。

本次民調調查主題為「2022年台北市長初選民意調查」，調查期間共有兩波，第一波自去年12月13、14、21、22日執行，第二波自今年1月17至20日執行，有效樣本分別為1068人和1053人，在95%信心水準下抽樣誤差正負3％。訪問對象為戶籍於台北市且年滿20歲以上的民眾，調查方法採用家用電話訪問，使用電話號碼後兩碼隨機抽樣進行住宅電話調查，並依內政部最新人口資料，針對戶籍地行政區、性別、年齡以及教育程度採用多重反覆加權。

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