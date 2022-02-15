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北市府未掌握萬華阿公店釀疫情？民眾黨反嗆監察院：雙標典範

▲▼自5月中爆發新冠肺炎本土疫情以來，台北市各市場、夜市營運受到極大衝擊，市長柯文哲昨宣布除萬華區部分熱區以外，其餘夜市可在29日逐步微解封，但龍山寺周邊包含廣州街夜市、梧州街夜市、西昌街夜市、華西街夜市、艋舺夜市等發表聯合聲明暫定休到7月12日後再視情況復業。疫情街道空景,三級警戒,紓困,攤商,店家,餐飲業,防疫,茶室,阿公店,清茶館,八大行業,陪侍。（圖／記者李毓康攝）

▲監院指北市府未掌握萬華阿公店，導致疫情爆發，引來民眾黨反嗆。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

監察院近日調查指出，去年本土疫情爆發，萬華「阿公店」是主要傳播鏈，台北市政府長期未能掌握實際家數，亟待檢討妥處；北市商業處接獲檢舉後，不對阿公店主動稽查，需改善消極態度。對此，民眾黨反嗆監察院什麼話都說得出口，竟把中央防疫不力的鍋甩給地方政府。

「讓我們幫政府找回記憶。」民眾黨指出，諾富特混居案與3+11政策的失誤，才是去年5月疫情爆發的破口，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞證實，華航諾富特、宜蘭遊藝場、蘆洲獅子會及萬華群聚案都有相同的基因定序。

民眾黨表示，去年6月監察院啟動調查「3+11」決策，近8個月來完整報告未出；反觀針對台北市萬華區及台北農產運銷公司（北農）的調查報告，卻能火速出爐，甚至用粗暴言論惡意帶風向，進度之快簡直是「雙標」的典範，監察院又再度淪為政治打手。

針對萬華阿公店疫情，絕非監察院所指未掌握。5月疫情發生後北市旋即讓172家停止營業，並透過溝通宣導、場所輔導、嚴格督導，不斷要求業者精進防疫，一直到11月正式申請復業，目前為止申請復業完成的有95家，北市府也改善周邊環境，拆除違建、清除雜物及燈亮水溝通等。

「事實上，監察院對北農案嚴重誤導視聽。」民眾黨指出，當時疫調以居住地為主，並非工作地，由各地方政府各自為政，因部分攤商住在外縣市，僅工作時到北農，無法得知位於哪個市場、哪個攤位。後來北市府對百名人員做完整疫調，並向監察院報告，監察院也認同中央確有漏洞，如今這份報告卻刻意忽略北市提供的疫調與匡列紀錄，截取內容別有用心。

民眾黨表示，民進黨人士與側翼屢次說破口在萬華，甚至有台北市議員說出「全台灣陪雙北坐牢」這般仇恨言論，只是為了轉移外界咎責的注意力。指揮官陳時中數度說「我負責」，卻堅稱「3+11和800條人命有什麼關係？」閣揆蘇貞昌後來向800多名染疫身故者表達「深感檢討」，卻又不認華航諾富特案與後來的社區疫情有關。

民眾黨最後也酸，官字兩個口，什麼話都說得出口，民眾的生命淪為綠營政治鬥爭的工具，這樣的監察院，我們不要。

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