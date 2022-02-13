「藍白合就是不可能！」　徐巧芯：早點認清對蔣萬安選情有幫助

▲國民黨立委蔣萬安、衛福部長陳時中、台北市副市長黃珊珊。（合成圖／ETtoday資料照）



記者杜冠霖／台北報導

近日台北副市長黃珊珊、前總統馬英九為「攤販精進計畫」隔空互槓，對此，北市議員徐巧芯13日表示，藍營不用再講藍白合這個議題，這次黃珊珊打郝龍斌、馬英九，就是讓藍軍看到藍白合不可能，「選戰初期，藍營民眾就體認到這件事，對蔣萬安選情來說是有幫助的。」

黃珊珊12日談論「攤販精進計畫」時，指馬英九任台北市長期間，曾在質詢時說自己從小到大沒有到攤販買過東西，但馬英九辦公室翻出議會公報，打臉黃珊珊，對此，黃珊珊13日再次回擊，當年馬英九還曾說維士比是維他命，「是誰不食人間煙火？馬辦需要震怒嗎？國民黨又不只馬先生不食煙火。」

對於黃珊珊的選戰策略，徐巧芯指出，先前比較以市政議題為主，選戰開始熱起來之後，黃珊珊的起手式第一個打郝龍斌、第二個打馬英九，兩個國民黨籍的前台北市長，很多人說藍白合、覺得民眾黨、國民黨是友軍，但實際上選舉的時候，黃珊珊已經把刀砍到馬英九身上。

徐巧芯表示，黃珊珊若沒有攻擊一些國民黨籍的前市長，要如何拿到偏綠的票，「但我比較擔心黃珊珊這樣做，弄了老半天，效果能不能像柯文哲打藍打綠這麼好，是要打一個問號的。」

徐巧芯提醒，藍營不用再講藍白合這個議題，這次黃珊珊打郝龍斌、馬英九，就是讓藍軍看到藍白合不可能，兩邊就是會有競爭，「選戰初期，藍營民眾就體認到這件事，對蔣萬安選情來說是有幫助的。」